Румынский дипломат погиб при взрыве в Кабуле

Жертвой мощного взрыва, который прогремел прошлой ночью в столице Афганистана, стал румынский дипломат, передает ТАСС сообщение МИД Румынии. Еще один сотрудник диппредставительства получил ранения.

"В течение ночи со 2 на 3 сентября в лагере, где находится посольство Румынии в Кабуле, произошел теракт, направленный против иностранных граждан, - говорится в официальном заявлении диппредставительства. - В результате теракта один представитель дипломатической миссии Румынии в Кабуле погиб, другой был тяжело ранен".

Пострадавший дипломат в ближайшее время будет доставлен на родину для оказания медицинской помощи.

Напомним, взрыв произошел днем ранее: взрывное устройство сработало в припаркованном у обочины автомобиле, а после этого сдетонировал бензовоз. Погибли 16 человек и около 100 пострадали.