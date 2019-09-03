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03.09.2019 22:04
Рубрика: В мире

Румынский дипломат погиб при взрыве в Кабуле

Жертвой мощного взрыва, который прогремел прошлой ночью в столице Афганистана, стал румынский дипломат, передает ТАСС сообщение МИД Румынии. Еще один сотрудник диппредставительства получил ранения.

Фото: AP Photo/Rahmat Gul
В Кабуле число погибших в результате взрыва увеличилось до 16 человек

"В течение ночи со 2 на 3 сентября в лагере, где находится посольство Румынии в Кабуле, произошел теракт, направленный против иностранных граждан, - говорится в официальном заявлении диппредставительства. - В результате теракта один представитель дипломатической миссии Румынии в Кабуле погиб, другой был тяжело ранен".

Пострадавший дипломат в ближайшее время будет доставлен на родину для оказания медицинской помощи.

Напомним, взрыв произошел днем ранее: взрывное устройство сработало в припаркованном у обочины автомобиле, а после этого сдетонировал бензовоз. Погибли 16 человек и около 100 пострадали.

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