С 2020 года участниками программы "Земский доктор" станут врачи всех возрастов

Чтобы улучшить работу самой близкой к человеку медицины - ФАПов, поликлиник, районных и городских больниц, государство готово выделить 237,5 млрд рублей. До 1 октября Минздрав должен разработать четкий план, как конкретно будет проходить модернизация первичного уровня медицины. О чем идет речь? Чего можно ждать обычным людям, уже уставшим от бесконечных реорганизаций?

Именно врач первичного звена, во-первых, помогает поддерживать здоровье большинству обратившихся за помощью, а во-вторых, обязан не пропустить у пациента угрозу серьезного недуга и направить его на углубленное обследование и лечение к узкому специалисту или в стационар.

237,5 млрд рублей выделит государство на развитие первичного звена здравоохранения

Чтобы служба работала, необходимо выполнить несколько условий. Первичная помощь должна быть доступной. Это прежде всего "географическая" доступность: до ближайшего медучреждения пациент должен легко добраться - своими ногами или на общественном транспорте. Но не менее важно, чтобы врачей хватало "физически", чтобы людям не приходилось ждать своей очереди по записи дольше определенного Минздравом срока. Третий компонент доступности - квалификация доктора и оснащенность поликлиник и больниц, - без этого качественно лечить невозможно. Конечно, есть и "в-четвертых", и "в-пятых". Но перечисленные выше пункты - это база, которой будут заниматься в первую очередь.

Сегодня 480 населенных пунктов из немногим менее 46 тысяч (где живут от 100 до двух тысяч человек), как выражаются в Минздраве, "имеют ограничения" по доступности "первички". Несколько лет в регионах активно "оптимизировали" медицинскую инфраструктуру, пока не поняли: если на селе нет возможности пойти на прием к медику, если с любой болячкой надо ехать в райцентр за несколько десятков километров, то такое село умрет, люди из него просто разбегутся.

С 2017 года удалось повернуть этот процесс вспять. К концу года, обещает министр здравоохранения Вероника Скворцова, "медицинский вопрос" снимут в 336 деревнях и селах из 480, а в 2020 году проблема доступности будет решена полностью.

А что с "матчастью"? Основная проблема первичного звена - тотальная бедность. Каждая пятая поликлиника и больница находятся в ветхом состоянии, требуют капремонта, а то и сноса, заявил глава профильного комитета Госдумы Дмитрий Морозов. С ним согласны и в Национальной медпалате - здесь называют состояние сельских больниц "неудовлетворительным".

Второй момент - оснащение. Томографы, эндоскопическая и прочая современная техника нуждается в замене в 20-40 процентах медучреждений. В Нацмедпалате обращают внимание и на необходимость в транспорте - автомобиль нужен и ФАПу, и районной больнице.

Кстати, обсуждают эксперты и улучшение возможности нормально обследоваться - сейчас для жителей удаленных сел это почти неразрешимая задача. Минздрав, как известно, сделал ставку на развитие мобильных комплексов, когда в село приезжает машина с бригадой врачей, которые ведут прием населения, делают и рентген, и УЗИ. Таких мобильных комплексов в стране уже 3800, сообщила Скворцова. Для профилактических осмотров такая модель подходит, отмечают эксперты ОНФ, но когда человек заболевает, ему все равно приходится ехать сдавать анализы и прочее в район, а то и в область. "Хорошо бы предусмотреть возможность кратковременной госпитализации пациентов из отдаленных районов на 2-3 дня в профильные областные учреждения, это поможет обеспечить раннюю диагностику и определить верную тактику лечения", - предлагают в ОНФ.

Что касается кадров, по данным Минздрава, за последние четыре года количество врачей первичного звена выросло на четыре тысячи и сейчас составляет 305 тысяч. То есть рост лишь чуть больше одного процента. А дефицит по-прежнему большой: более 25 тысяч врачей. С медсестрами и фельдшерами еще хуже. "Здесь пока нам не удалось достигнуть роста среднего медицинского персонала: дефицит - 130 тысяч человек, причем за четыре года он усугубился", - признала министр.

Привлечь врачей, фельдшеров, медсестер можно только одним способом: организовать им нормальные условия жизни. Это как минимум наличие жилья и нормального заработка. Программу "Земский доктор" (такая же есть и для фельдшеров) со следующего года предполагается расширить, убрав возрастные ограничения для ее участников. "Подъемный" миллион большинство переехавших на село врачей тратят на строительство жилья. Со средним персоналом, которому положена вдвое меньшая сумма, сложнее: на такие деньги нормальный дом не построишь.

Было бы логично, например, при строительстве новых ФАПов предусмотреть, чтобы в одном здании располагались и медицинское помещение (с отдельным входом), и служебная квартира, предлагают в Нацмедпалате. Дмитрий Морозов предложил также вспомнить о такой важной вещи, как соцпакет для медработников.

В ОНФ, где также думают, как привлечь медиков в сельскую местность, полагают, что необходимы материальные стимулы - зарплата в сельской больнице у специалиста равной квалификации должна быть выше, чем в областном городе.