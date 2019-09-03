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Samsung официально представила дешевый 5G-флагман на Snapdragon 855

Текст:   Богдан Бобров
03.09.2019,  
11:51
Фото: Samsung Фото: Samsung
Фото: Samsung

Компания Samsung анонсировала новый смартфон Galaxy A90 5G. Как, очевидно, следует из названия, он рассчитан на работу в мобильных сетях последнего поколения.

Galaxy A90 5G. Фото: Samsung

Новинка укомплектована топовым железом - Snapdragon 855, 6/8 Гб оперативной памяти с 128 Гб под хранение данных с возможностью увеличения с помощью microSD.

Другие технические характеристики:

- 6.7-дюймовый Full HD+ (1080x2400) Super AMOLED Infinity-U дисплей;

- тройная основная камера 48 Мп+5 Мп+8 Мп;

- 32 Мп фронталка;

- аккумулятор на 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки;

- подэкранный дактилоскопический датчик.

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В плане позиционирования гаджет должен стать чем-то вроде суббрендовых флагманов Redmi и Honor от конкурентов Xiaomi и Huawei. Аппарат поступит в продажу в Корее уже 4 сентября, а вопрос цены пока остается открытым. Известно лишь, что в разных регионах она будет разной, но A-серия традиционно должна стоить дешевле девайсов из линейки S, и тем более новых Note, что может сделать Galaxy A90 5G еще одним доступным флагманом.

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