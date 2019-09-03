Сергей Шойгу: Военное образование стало востребованным

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что в этом году приступили к учебе в военных вузах, кадетских корпусах и суворовских училищах более 70 тысяч человек.

"Отмечу, что военное образование в стране опять стало востребованным", - заявил глава военного ведомства в ходе селекторного совещания, его слова приводит ТАСС. Конкурсы при поступлении в военные учебные заведения: на многие военные специальности конкурсы составили 9-10 человек на место, среди девушек - 27.

"Продолжаем развивать довузовское образование, - сообщил Сергей Шойгу. - В этом году своих первых учеников встретили Кемеровское президентское кадетское училище и филиал Пансиона воспитанниц Министерства обороны в Санкт-Петербурге. В следующем году откроем в Калининграде филиал Нахимовского военно-морского училища. Важно, что, создавая новые и совершенствуя существующие образовательные учреждения, мы используем передовые технологии и лучшие решения".