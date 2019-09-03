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03.09.2019 18:36
Рубрика: В мире

Северная Корея призвала Японию компенсировать военные преступления

Текст: Константин Волков

Пхеньян неожиданно выступил с заявлением, потребовав от Японии извиниться за военные преступления и выплатить компенсации. Требование было озвучено Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

В материале с названием "Обязательно надо свести счеты с прошлыми преступлениями Японии", опубликованном на сайте ЦТАК, в частности, сказано, что "подход преступного государства Японии к прошлому чересчур наглый". Также Пхеньян обещает, что "непременно сведет счеты с прошлыми преступлениями Японии".

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В подтверждение своих слов ЦТАК неожиданно ссылается на конгрессмена из нижней палаты парламента США Брэда Шермана, который как-то сказал, что Япония должна последовательно признавать прошлые военные преступления, быть самокритичной и просить извинения за содеянное.

Надо отметить, что Пхеньян в последнее время ужесточил критику не только в отношении Японии, но и Южной Кореи, с которой, казалось бы, отношения стали налаживаться. Так, новостной северокорейский портал "Уримин чжоккири" написал 3 сентября, что Сеул лицемерит и подрывает межкорейский диалог, и что отныне в КНДР не видят смысла "разговаривать с южнокорейскими властями или садиться с ними за стол переговоров".

Фото: Rebecca Rambar / youtube.com
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Причиной столь резкой реакции стали проведенные ранее совместные американо-южнокорейские военные учения, а также закупка Сеулом американских истребителей F-35A. При этом сам Пхеньян летом возобновил ракетные испытания, последний пуск был осуществлен 24 августа. Министр обороны Японии Такэси Ивая подозревает, что КНДР могла разработать за последнее время три новых типа ракет малой дальности.

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