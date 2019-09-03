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03.09.2019 16:45
Рубрика: Общество

Выбирай на вкус

Школьникам помогут подобрать профессию
Текст: Марина Гусенко
В сентябре школьники во многих регионах смогут пройти профориентацию по новой схеме. Она предполагает не только прохождение тестов, выявляющих, насколько хорошо они ориентируются в мире профессий и помогающих определиться, на кого идти учиться, но и экскурсии на предприятия и в колледжи, профессиональные пробы, ярмарки и фестивали профессий.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Все это будет происходить в рамках проекта "Билет в будущее", который реализует "Ворлдскиллс России" при поддержке министерства просвещения. Участниками проекта станут учащиеся 6-11-х классов. Правда, обширная программа с экскурсиями и профессиональными пробами в этом году будет доступна ребятам только из 36 регионов. Во всех остальных школьники смогут только пройти профориентационные тесты. Кроме того, на интернет-платформе "Билет в будущее", где школьнику нужно зарегистрироваться для участия в проекте, появились помимо тестов образовательные материалы для участников, подробная информация о профессиях и даже онлайн-курсы.

Всего 5% школьников точно знают свое будущее призвание, более 70% не имеют четкого представления о том, чем хотели бы заниматься в жизни

Как рассказала "Российской газете" директор департамента по реализации проектов развития детей и молодежи "Ворлдскиллс Россия" Евгения Кожевникова, регионы, которые будут реализовывать практические мероприятия, отбирались по конкурсу. А сам проект реализуется на основании перечня поручений президента России по итогам встречи с участниками всероссийского форума "Наставник" и паспорта федерального проекта "Успех каждого ребенка". Он был запущен год назад.

"Первые итоги реализации проекта "Билет в будущее" показали, что подросткам необходима профориентация. Всего 5% участников проекта точно знают свое будущее призвание, более 70% не имеют четкого представления о том, чем хотели бы заниматься в жизни. Школьникам необходимо помочь сопоставить свои интересы и возможности, примерить на себя понравившуюся специальность и сделать осознанный выбор", - говорит Евгения Кожевникова.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
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Проект состоит из трех этапов. На первом участники проходят онлайн-диагностику. Тестирование помогает определить уровень осознанности и готовности учащегося к выбору, степень владения ключевыми гибкими навыками (память, внимание, пространственное мышление, коммуникативность), сферу профессиональных интересов и знания о конкретных компетенциях.

Второй этап предполагает практическое погружение учащегося в выбранную профессиональную среду. Ребята смогут познакомиться с миром профессий, самостоятельно попробовать свои силы в тех или иных компетенциях и пообщаться с опытными наставниками.

Вся информация о тестировании, прохождении мероприятий и полученных от наставников данных фиксируется в личных кабинетах участников проекта и формирует цифровое портфолио. На его основе на третьем этапе проекта создаются рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями.

Массовое тестирование на платформе "Билет в будущее" будет запущено в сентябре. Предполагается, что тестирование пройдут до миллиона ребят. А с 2024 года проект охватит все регионы и всех учащихся 6-11-х классов.

Общество Образование
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