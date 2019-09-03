Шойгу поручил обустроить для российских военных в Сирии кафе и магазины

Социально-бытовые условия на пунктах базирования российских военных в Сирии необходимо улучшать и дальше. Такое поручение сегодня дал своим подчиненным министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

На базе Хмеймим в настоящее время ведется обустройство авиационной группировки Вооруженных сил. Параллельно в порту Тартус готовятся к функционированию объекты для обеспечения ремонта судов ВМФ России. "На первый план выступили задачи защиты, сохранности и поддержания боеготовности вооружения и специальной техники российского военного контингента", - сказал глава Минобороны на селекторном совещании во вторник.

Одно из конкретных поручений министра - расширение использования телемедицины для оказания помощи российским военнослужащим в Сирии. "У нас там должна быть плотная, тесная связь с Военно-медицинской академией в Санкт-Петербурге, я имею в виду телемедицину. Как у нас это реализовано в арктической зоне. Это надо доводить до совершенства, чтобы была возможность пользоваться ей в любое время дня и ночи", - отметил Сергей Шойгу, добавив, что предстоит определить круг специалистов, которые должны будут находиться на постоянной связи.

Еще один вопрос, который затронул министр обороны, касался вопросов обеспечения и ценообразования в магазинах "Военторг", а также оказания услуг на территории российских пунктов базирования в Сирии. "Важно, чтобы и кафе свое было, и магазин, и чтобы они имели возможность приобрести все необходимое", - поручил глава военного ведомства, пояснив, что речь идет и о сфере бытовых услуг, в том числе о парикмахерских.

"Там должно быть все на самом высоком уровне, чтобы у людей не было необходимости выходить и искать это", - резюмировал Шойгу.

При этом при обустройстве инфраструктуры, по словам министра обороны, обязательно должны учитываться "все возможные негативные факторы - от климатических условий до внезапных атак террористов".