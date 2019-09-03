Новости

В Госдуме ждут объяснений от посла США 17:33
В Нальчике рабочий погиб из-за обвала грунта 17:27
Путин поручил установить нормативы минимального оклада медиков 17:26
Елена Малышева рассказала, как похудеть за две недели 17:15
Названы самые необычные имена новорожденных в Подмосковье 17:11
В Париже украли произведение уличного художника Бэнкси 17:09
Путешествуем на Skoda Kodiaq по Азербайджану 17:02
Порошенко опять не явился на допрос в Госбюро расследований 17:01
Названы самые "опасные" автомобили 17:01
В Шереметьево столкнулись два самолета 16:57
Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от паводка 16:50
Под Липецком появились модульные ФАПы 16:46
В Турции найден город, брошенный жителями 3650 лет назад 16:32
В Колумбии может возникнуть повстанческая армия 16:30
Шойгу поручил обустроить для российских военных в Сирии кафе и магазины 16:23
Очевидец рассказал о пожаре на яхте в Калифорнии, где погибли 25 человек 16:21
Стал известен "список Ланового" на выборах в МГД 16:15
Метрополитен Петербурга раскрыл тайну пересадочных станций 16:13
Audi Q3 добрался до России и преподнес приятный сюрприз 16:09
Комиссия Совфеда обсудит вмешательство в выборы 16:04
Видео: NASA показали, как выглядит ураган "Дориан" из космоса 16:03
На Ставрополье обнаружено место падения штурмовика Су-25УБ 15:58
Колокольцев рассказал главе МВД Хорватии о противодействии терроризму в РФ 15:56
В России создан новый тип глушителя 15:56
Испанский премьер за год сменил 330 высокопоставленных чиновников 15:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Законы сентября коснутся пенсий, ОСАГО и дачников
Законы сентября коснутся пенсий, ОСАГО и дачников
Почему запретили снимать деньги с анонимных электронных кошельков и карт
Почему запретили снимать деньги с анонимных электронных кошельков и карт
03.09.2019 16:23
Рубрика: Власть

Шойгу поручил обустроить для российских военных в Сирии кафе и магазины

Текст: Иван Петров

Социально-бытовые условия на пунктах базирования российских военных в Сирии необходимо улучшать и дальше. Такое поручение сегодня дал своим подчиненным министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

Фото: YouTube
Новые объекты авиабазы Хмеймим впервые показали на видео

На базе Хмеймим в настоящее время ведется обустройство авиационной группировки Вооруженных сил. Параллельно в порту Тартус готовятся к функционированию объекты для обеспечения ремонта судов ВМФ России. "На первый план выступили задачи защиты, сохранности и поддержания боеготовности вооружения и специальной техники российского военного контингента", - сказал глава Минобороны на селекторном совещании во вторник.

Одно из конкретных поручений министра - расширение использования телемедицины для оказания помощи российским военнослужащим в Сирии. "У нас там должна быть плотная, тесная связь с Военно-медицинской академией в Санкт-Петербурге, я имею в виду телемедицину. Как у нас это реализовано в арктической зоне. Это надо доводить до совершенства, чтобы была возможность пользоваться ей в любое время дня и ночи", - отметил Сергей Шойгу, добавив, что предстоит определить круг специалистов, которые должны будут находиться на постоянной связи.

Еще один вопрос, который затронул министр обороны, касался вопросов обеспечения и ценообразования в магазинах "Военторг", а также оказания услуг на территории российских пунктов базирования в Сирии. "Важно, чтобы и кафе свое было, и магазин, и чтобы они имели возможность приобрести все необходимое", - поручил глава военного ведомства, пояснив, что речь идет и о сфере бытовых услуг, в том числе о парикмахерских.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
Минобороны РФ запустило на сайте раздел "Миссия в Сирии"

"Там должно быть все на самом высоком уровне, чтобы у людей не было необходимости выходить и искать это", - резюмировал Шойгу.

При этом при обустройстве инфраструктуры, по словам министра обороны, обязательно должны учитываться "все возможные негативные факторы - от климатических условий до внезапных атак террористов".

Власть Безопасность Армия В мире Ближний Восток Сирия Правительство Минобороны Военная операция РФ в Сирии
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

СК снял обвинения с пятерых фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве
Песков: В Иркутске подтвердили отстранение скандальной чиновницы
Суд приговорил блогера Владислава Синицу к 5 годам тюрьмы за экстремизм
Верховная Рада проголосовала за отмену неприкосновенности для депутатов
В посольстве России ответили на слова Джонсона о Второй мировой войне