Шуфутинский прокомментировал успех песни "Третье сентября"

71-летний советский, российский певец и музыкальный продюсер Михаил Шуфутинский раскрыл ряд секретов нетленки "Третье сентября", которой в этом году исполняется 26 лет. Признавшись, в частности, что титульная даты была выбрана случайно и не имеет отношения ни к каким событиям в его жизни. А с тем, что несколько лет спустя 3 сентября родился внук шансонье Дмитрий - просто так совпало.

Кроме того, как уверен певец, известность песни не связана с ее "мемогеничностью", растиражированностью ее в последнее время в интернете: Михаил уверен, что песня до сих пор так популярна и живет в народе исключительно благодаря своей душевности.

Причем, - говорит артист в беседе с RT, - трек стал хитом сразу же, как только вышел в 1993-м - Шуфутинский пел его на концертах. Но в широкую ротацию на ТВ и радио песня не шла.

"Для средств массовой информации, телевидения и радио, я редко являюсь форматом, правильным исполнителем. Они эту песню не крутили, потому что они ее просто не знали", - пояснил Михаил.

Но вскоре ситуацию удалось переломить: "Постепенно люди своими письмами и заказами добились того, что ее стали прокручивать в разных программах", - вспоминает певец. Акцентируя: прорыв в эфир произошел уже гораздо после того, как трек стал "любим людьми".

При этом Михаил не предполагал, что "достаточно трагичная песня" станет хитом "для широкого круга людей": "Она мне нравилась, поэтому я ее и спел. Но у нас народ устроен, что он и погрустить любит тоже".

И Михаил категорически не согласен, что за свежую волну популярности "Третье сентября" нужно благодарить сетевых юмористов.

"Не думаю, что песня своей популярностью обязана каким-то мемам. Плохую песню никакой мем не спасет и не сделает популярной. А хорошую песню никакой мем не загубит", - говорит певец уверенно. Резюмируя: "Мемы - это вторично".

Ранее Юрий Лоза сравнил "Третье сентября" со своим "Плотом" в контексте мемов - и не в пользу первого, понятно.