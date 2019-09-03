После триумфального выступления Пласидо Доминго в конце августа нынешнего года на Зальцбургском фестивале, где выдающийся певец вместе с Нино Мачаидзе выступил в концертной версии оперы Дж. Верди "Луиза Миллер", ему предстоит в высшей степени неприятное разбирательство в Лос-Анджелесе. Более тридцати лет П. Доминго играет важную роль в культурной жизни этого города, по сей день являясь генеральным директором Оперы. Он участвовал в первой постановке этого одного из крупнейших в США музыкальных театров, который открылся в 1986 году оперой Дж. Верди "Отелло". В премьерном спектакле П. Доминго исполнил заглавную партию, а в 2000 году возглавил труппу. После того как восемь певиц и одна танцовщица обвинили его в сексуальных домогательствах, которые имели место в 80-х годах прошлого века, тридцать творческих сотрудников Оперы Лос-Анджелеса уже в 2019 году, отвечая на вопрос корреспондента Ассошиэйтед Пресс, заявили, что певец, дирижер и к тому же генеральный директор всегда испытывал интерес к молодым певицам и они замечали его "непристойное поведение".

Пресс-служба театра сделала заявление о том, что в отношении Пласидо Доминго будет начато служебное расследование, для которого привлекут специальных экспертов со стороны, - они должны определить, станет ли административное разбирательство поводом для начала уголовного расследования. Впрочем, девять заявительниц могут подать в суд напрямую. Тем более что единственная из них, которая открыла свое имя для широкой общественности, певица Патрисия Вульф, выдвинула обвинение П. Доминго в сексуальных домогательствах не в Лос-Анджелесе, а в Вашингтоне, где они вместе работали в 80-е годы ХХ века. Расследование еще не началось, а американские импресарио, как и часть их европейских коллег, заморозили свои отношения с великим певцом. Первыми начали в Филадельфии - там отменили концерт П. Доминго, назначенный на середину сентября. Впрочем, некоторые европейцы демонстративно не обращают внимания на случившееся. Но овации в Зальцбурге, которыми провожали певца после "Луизы Миллер", не станут аргументом в суде.

То, что считалось милым флиртом в Старом или Новом Свете сто или пятьдесят лет назад, сегодня может стать предметом уголовного процесса

Когда мы с моими редакторами обсуждали тему первой программы "Агора", которая откроет новый сезон в ближайшую субботу, то решили остановиться именно на "случае Доминго". Как кажется, именно в нем сошлось множество социальных, правовых, этических, психологических и общекультурных проблем, которые находят разное решение в Европе, Америке, Азии или Африке. То, что выглядит нормой в одной стране, становится преступлением в другой. То, что считалось милым флиртом в Старом или Новом Свете сто или пятьдесят лет назад, сегодня может стать предметом уголовного процесса.

После бурных 60-х годов ХХ века, когда молодежные революции, прокатившиеся по странам Западной Европы и Северной Америки, кардинально изменили представление об общественной и частной морали, то явление, что сегодня именуют сексуальными домогательствами, было привычным делом, похоже, к обоюдному согласию сторон. Это было ровно то десятилетие, когда Пласидо Доминго не скрывал своего естественного интереса к красивым сослуживицам, которые, потерпев более тридцати лет, объявили о его притязаниях. И хотя первое уголовное дело, связанное с сексуальными домогательствами, в США рассматривали в 1975 году, общество не было столь озабочено тем, кто к кому и как относится на работе. Все изменилось в 1990-х, а в новом столетии борьба с сексуальными домогательствами приобрела гипертрофированный характер, отменив такое ключевое юридическое понятие, как презумпция невиновности. Случай Доминго - ярчайшее тому подтверждение. До служебного разбирательства включаются репрессивные механизмы общественного мнения. И если в Европе, особенно во Франции или в Италии, еще в начале века посмеивались над американскими правилами в этой сфере, то сегодня никому не до смеха. Даже там, где климат располагает к любовной неге. И особенно в тех случаях, когда подозреваемым есть что терять. Замечу, что обвиняемыми в сексуальных домогательствах становятся состоявшиеся и состоятельные персоны - в случае победы в суде заявительницы могут получить немалые деньги. После дела Вайнштейна обвиняемыми в сексуальных домогательствах стали десятки известных актеров, руководителей компаний и бизнесменов - от Кевина Спейси до главы Студии Амазон Роя Прайса. С них было что взять.

Расследование еще не началось, а американские импресарио, как и часть их европейских коллег, заморозили свои отношения с великим певцом

Но Пласидо Доминго не какой-то там Харви Вайнштейн, которого сегодня выставляют монстром американской киноиндустрии. О великом певце вздыхают миллионы женщин разных возрастов во всех странах мира. Ему и хотеть ничего не надо - его природное обаяние способно творить эротические чудеса. Даже в 78 лет. И все же, пусть это кому-то покажется нелогичным, опровергающим все мои предшествующие рассуждения, считаю, что общество и правосудие должны вставать на защиту женщин. Сексуальное домогательство, а тем более насилие, - непоправимая травма, которая преследует жертву всю ее жизнь, способна сломать судьбу, нанести непоправимый вред здоровью. И об этом нельзя забывать. Особенно о тех сотнях тысяч, а то и миллионах безвестных женщин, которые неинтересны авторам светской хроники.

Но проходя мимо красивой женщины, не могу не бросить на нее восторженный взгляд, даже если его могут счесть сексуальным домогательством. "Так природа захотела, почему - не наше дело…"