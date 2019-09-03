США ввели санкции против космической отрасли Ирана

Пакет санкций введен Вашингтоном в отношении Аэрокосмического исследовательского института, Космического агентства и Центра космических исследований Ирана, передает ТАСС сообщение минфина США.

По мнению Госдепа США, иранские ведомства причастны к "чувствительной в плане распространения [оружия массового уничтожения] деятельности".

"Соединенные Штаты не позволят Ирану использовать свою программу космических запусков в качестве прикрытия для продвижения программ по разработке баллистических ракет, - прокомментировали в Вашингтоне решение по санкциям. - Попытка Ирана 29 августа запустить в космос ракету-носитель подчеркивает актуальность угрозы".