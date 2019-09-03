Страны СНГ признают координирующую роль ООН в борьбе с терроризмом

Оратор обратил внимание, что страны СНГ проводят работу по противостоянию этой проблеме в соответствии с принятой трехлетней программой, которая предусматривает меры по борьбе с терроризмом и иными проявлениями экстремизма, подчеркнув, что солидная нормативно-правовая база взаимодействия постоянно совершенствуется.

В борьбе с терроризмом, уточнил Лебедев, все активнее используются новые технологии и инновации. Осуществляется и взаимодействие в "разработке производства и поставок определенных видов технических средств и оборудования для борьбы с терроризмом".

Кроме того, новейшие технологии широко применяются спецслужбами и компетентными органами СНГ "для обмена информацией о лицах, причастных к террористической деятельности, для установления их мест нахождения, выявления в международных пунктах пропуска, а также при раскрытии и расследовании преступлений в сфере информационных технологий, связанных с терроризмом", - пояснил исполнительный секретарь Содружества.

В качестве положительного примера использования высоких технологий в целях обеспечения безопасности он привел их применение на II Европейских играх летом этого года в Минске.

В последние годы, проинформировал участников форума Лебедев, более продуктивным стало сотрудничество финансовой разведки стран СНГ в выявлении финансовых потоков, полученных в результате экономических преступлений, а также в пресечении попыток направления этих финансовых потоков на террористическую деятельность.

Сотрудничество в противодействии терроризму, сделал акцент оратор, осуществляется в государствах Содружества на базе общепризнанных мировым сообществом правовых норм и принципов, во взаимодействии с компетентными международными организациями, в числе которых контртеррористическое управление ООН, профильные структуры ОБСЕ, ШОС и ОДКБ.

Выразив заинтересованность в дальнейшем сплочении национальных усилий в борьбе с терроризмом, Лебедев дал понять, что, по мнению экспертов СНГ, "перспективным представляется совмещение усилий в этой сфере с бизнес-сообществом, с его специализированными компаниями, которые располагают возможностью содействовать в борьбе с криминальными проявлениями в киберпространстве".

Исполнительный секретарь Содружества высоко оценил и роль Беларуси, которая прочно зарекомендовала себя как государство, активно выступающее за мирное решение международных конфликтов и предоставляющее удобную площадку для ведения переговоров и организации важных международных форумов.