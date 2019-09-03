Суд арестовал нового фигуранта по делу экс-министра Абызова

Арестованную Инну Пикалову заключили под стражу на два месяца - до первого ноября. По данным следствия, она занималась незаконной предпринимательской деятельностью. По версии следственного ведомства, в 2012-2013 годах, когда Пикалова была номинальным руководителем зарегистрированной в Лимасоле на Кипре компании Blacksiris Trading Limited, этот офшор находился под контролем Абызова и использовался для криминальных сделок.
Напомним, Михаила Абызова обвиняют по части 3 статьи 210 УК - в организации преступного сообщества с использованием служебного положения, а также по части 4 статьи 159 УК - в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие настаивает, что именно он вместе с соучастниками похитил 4 миллиарда рублей у Сибирской энергетической компании и ОАО "Региональные электрические сети" путем обмана акционеров. Вместе с ним по делу проходят еще пять человек: экс-директор "Сибэко" Александр Пелипасов, директор по экономике и финансам АО "РЭМиС" Галина Фрайденберг, президент Новосибирской региональной федерации самбо, бывший член совета директоров "Сибэко" Николай Степанов, а также заместитель генерального директора ООО "Ру-Ком" Максим Русаков и экс-гендиректор "РЭС" Сергей Ильичев. Никто из этих фигурантов, в том числе и бывший министр, своей вины не признал.
Что касается нового фигуранта дела Пикаловой, то ей вменяется мошенничество в особо крупном размере, а также участие в организованном преступном сообществе. Следствие подозревает, что деньги, незаконно полученные за акции энергетических компаний из Новосибирска, были перечислены через компанию, которой руководила Пикалова.
Известно, что она гражданка Украины. А задержали ее в Воронежской области, куда она приехала из Луганской народной республики.
В Следственном комитете назвали сумму арестованного имущества, принадлежащего Абызову. По данным следователей, в общей сложности у экс-министра арестовано недвижимости и активов на 27 миллиардов рублей. Правда, с части счетов арест сняли.