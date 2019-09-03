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03.09.2019 16:01
Рубрика: Происшествия

Деньги нашли в офшорах

Суд арестовал нового фигуранта по делу экс-министра Абызова
Текст: Владимир Полетаев
Российская газета - Федеральный выпуск № 196(7954)
Басманный районный суд столицы вчера выдал санкцию на содержание под стражей нового фигуранта по громкому уголовному делу бывшего министра Открытого правительства РФ Михаила Абызова.

Арестованную Инну Пикалову заключили под стражу на два месяца - до первого ноября. По данным следствия, она занималась незаконной предпринимательской деятельностью. По версии следственного ведомства, в 2012-2013 годах, когда Пикалова была номинальным руководителем зарегистрированной в Лимасоле на Кипре компании Blacksiris Trading Limited, этот офшор находился под контролем Абызова и использовался для криминальных сделок.

По данным следствия, через подконтрольную Абызову компанию отмывались криминальные деньги

Напомним, Михаила Абызова обвиняют по части 3 статьи 210 УК - в организации преступного сообщества с использованием служебного положения, а также по части 4 статьи 159 УК - в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие настаивает, что именно он вместе с соучастниками похитил 4 миллиарда рублей у Сибирской энергетической компании и ОАО "Региональные электрические сети" путем обмана акционеров. Вместе с ним по делу проходят еще пять человек: экс-директор "Сибэко" Александр Пелипасов, директор по экономике и финансам АО "РЭМиС" Галина Фрайденберг, президент Новосибирской региональной федерации самбо, бывший член совета директоров "Сибэко" Николай Степанов, а также заместитель генерального директора ООО "Ру-Ком" Максим Русаков и экс-гендиректор "РЭС" Сергей Ильичев. Никто из этих фигурантов, в том числе и бывший министр, своей вины не признал.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Следователь назвал, сколько миллиардов было получено экс-министром Абызовым

Что касается нового фигуранта дела Пикаловой, то ей вменяется мошенничество в особо крупном размере, а также участие в организованном преступном сообществе. Следствие подозревает, что деньги, незаконно полученные за акции энергетических компаний из Новосибирска, были перечислены через компанию, которой руководила Пикалова.

Известно, что она гражданка Украины. А задержали ее в Воронежской области, куда она приехала из Луганской народной республики.

В Следственном комитете назвали сумму арестованного имущества, принадлежащего Абызову. По данным следователей, в общей сложности у экс-министра арестовано недвижимости и активов на 27 миллиардов рублей. Правда, с части счетов арест сняли.

Происшествия Правосудие Следствие Уголовное дело экс-министра Михаила Абызова
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