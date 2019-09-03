Суд не одобрил скандальный брак взрослого иранца с 11-летней девочкой

Главный судья иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед не одобрила брак 22-летнего мужчины и 11-летней девочки. Ранее видео с церемонии бракосочетания этой пары, выложенное в Twitter иранской журналисткой Масих Алинежад, облетело интернет и вызвало скандал. Многие назвали такой брак преступлением.

В свое оправдание жених и родственники молодоженов заявили, что жених и невеста планировали заключить гостевой брак с тем, чтобы молодые могли получше узнать друг друга, не вступая в интимные отношения.

Согласно решению суда, молодоженам придется подождать два года, и тогда они снова смогут оформить отношения.

Исламский брак-никях, согласно иранским законам, разрешен для женщин с 13 лет, для мужчин - с 15 (до 2002 года было 9 и 14 лет соответственно). При этом закон требует в обязательном порядке получить согласие девочки на вступление в брак. Если жена совсем юная, то к ней приставляется опекун, который должен следить, чтобы муж не обижал супругу.