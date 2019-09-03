Правоохранительные органы заинтересовались деятельностью прокурора Ямала Александра Герасименко. В отношении высокого чина началась проверка, причем сразу по трем уголовным статьям - воспрепятствование законной предпринимательской деятельности, а также превышение и злоупотребление должностными полномочиями. Главное следственное управление СКР проверяет информацию, согласно которой с подачи прокурора на Ямале уже много лет "кошмарят" компании одного из крупнейших инвесторов региона, главы "Корпорации "Роснефтегаз" Олега Ситникова. Как писали СМИ, если дело по 169-й статье УК РФ все-таки возбудят, это будет первое такое дело против прокурора целого субъекта в России. И вообще первое дело по 169-й в регионе.

В мае 2013 года на всероссийском совещании по газомоторному топливу президент потребовал от чиновников всех уровней содействовать тем компаниям, которые занимаются данным направлением. Но Герасименко поручение главы государства оставил без внимания. Даже еще хуже - возбудил против директора компании Ситникова уголовное дело по якобы незаконному предпринимательству (дело тянется до сих пор) и развязал настоящую травлю "Роснефтегаза", лидера на рынке газомоторного топлива региона. Причем, как писали СМИ, он привлек к этой травле практически все правоохранительные, надзорные и контролирующие органы Ямала - от Службы судебных приставов до МВД.

Против корпорации провели более двух тысяч проверок, а на самого бизнесмена было организовано три покушения, которые до сих пор не расследуют

Против корпорации провели более двух тысяч проверок, в том числе незаконных (а на самого бизнесмена было организовано три покушения, которые, по данным прессы, прокуратура сначала старалась "замылить" и до сих пор не расследует). Как писали СМИ, против Ситникова работал целый скоординированный "штаб" из чиновников различных министерств и ведомств, куда входили и представители окружной прокуратуры. Вот и в конце августа в деловой центр, который принадлежит корпорации, ворвались вооруженные люди и устроили маски-шоу. Под предлогом проверки одной маленькой компании, которая вообще находится в Надыме, они перешерстили весь офис, кабинет, в котором Ситников работает одним из руководителей "ОПОРЫ России" в ЯНАО, и вынесли из кассы бухгалтерии более 700 тысяч рублей, подготовленных для вручения премий сотрудникам к Дню газовика. При этом люди в масках ломали окна и двери и до смерти напугали сотрудниц офиса.

Отмечались и другие нарушения высокого должностного лица.

Так, СМИ связывали одиозного прокурора с попустительством хищениям в фондах ЯНАО на миллиарды рублей (Герасименко утверждал, что этот эпизод расследовала Счетная палата, но СМИ выяснили, что никакой проверки не было). Словом, местные правоохранители много лет ничего не желали расследовать, и только на прошлой неделе суд признал бездействие СКР по ЯНАО и обязал ведомство устранить нарушения. Герасименко "инкриминировали" также браконьерство в Таймырском биосферном заповеднике, находящемся под охраной ЮНЕСКО, пристройку к зданию прокуратуры ЯНАО стоимостью более 606 миллионов бюджетных рублей (эта сумма больше всей программы переселения из ветхого жилья за три года, писали СМИ, а ведь за несколько лет на Ямале при пожарах в таких домах погибли 54 человека), незаконную постройку дачи в реликтовой лесной зоне Тюменской области. В ряду "проколов" - прекращение уголовных дел против Веселкова и Дружинина при явных признаках мошенничества, волокита при расследовании деятельности "бизнесвумен" Савельевой-Сусловой. Из того же ряда: кража сотрудниками прокуратуры страницы в обвинительном заключении (возбуждено уголовное дело) и запрет прокурора своему помощнику покидать пределы Салехарда, когда тот был вызван повесткой следователя в другой город. Кстати, как писали СМИ, прокурор и сам не явился недавно по повестке следователя СКР, хотя по закону должен был дать показания.

А в 2016 году, когда Ситников доказал незаконность действий Герасименко (он требовал от подчиненных организовать проверки "Корпорации "Роснефтегаз" "с привлечением уполномоченных государственных органов"), из дела после ознакомления сотрудников прокуратуры с материалами пропал лист с подписью судьи! Адвокаты Ситникова пытаются восстановить справедливость через суд, но получится ли у них привлечь виновных к ответственности - большой вопрос.

После такого общественного резонанса уйти от ответов Герасименко будет непросто. Хотя в 2016 году комиссия Управления Генпрокуратуры РФ в УрФО уже проверяла подконтрольную ему прокуратуру ЯНАО, и список выявленных нарушений занял 21 лист, но, к сожалению, никаких серьезных выводов не последовало.

Помощник полномочного представителя президента России в УрФО Анна Ленская недавно отметила, что в ЯНАО наблюдается заметное давление на бизнес. Не поэтому ли богатейший Ямал плетется в третьей десятке регионов по инвестиционной привлекательности? Ситников является одним из авторов патента на установку для получения и сжигания синтез-газа. Бизнесмен мог бы немало сделать для развития газомоторного рынка России, но сейчас он вынужден большую часть времени бороться просто за право работать на своей земле. Пока готовился наш материал, СМИ опубликовали заявление Герасименко на имя президента, где он "соглашается" возглавить транспортную прокуратуру Уральского федерального округа.

Эксперты недоумевают - по идее, даже одного из вышеперечисленных нарушений было бы достаточно для начала расследования деятельности прокурора Ямала. Здесь же их целая череда, и человек с подобной репутацией рассчитывает пойти на повышение?!