Тюремное ведомство необычным образом отметит юбилей романа Льва Толстого "Воскресение". Большая делегация Федеральной службы исполнения наказаний проедет по маршруту, которым прошла героиня романа Катюша Маслова.

Роман, ставший для Льва Толстого последним, появился 120 лет назад. Как у всех великих произведений, в нем много граней, но для юристов важно, что он показывает подноготную правовой системы. Суд, процесс обжалования, исполнение наказания - все препарировано. Роман "Воскресение" должен быть настольной книгой каждого юриста, занимающегося уголовным правом, а особенно у судей, следователей и обязательно у сотрудников ФСИН.

Федеральная служба исполнения ­наказаний решила показать, как сильно изменилось отношение к человеку в тех местах, которые описаны у Толстого

Некоторые места из книги выглядят пугающе актуально. "Раз в неделю старый генерал по долгу службы обходил все казематы и спрашивал заключенных, не имеют ли они каких-либо просьб. Заключенные обращались к нему с различными просьбами. Он выслушивал их спокойно, непроницаемо молча и никогда ничего не исполнял, потому что все просьбы были не согласны с законоположениями".

Возможно, все дело в том, что люди по своей сути не меняются, и особенно люди, облеченные властью над другими людьми. Однако ФСИН решила показать, как сильно изменились места не столь отдаленные с тех пор, и в первую очередь изменилось отношение к человеку (хотя, конечно, оно и сегодня оставляет желать лучшего, могут добавить правозащитники).

Как отметил первый зам начальника управления воспитательной, социальной и психологической работы ФСИН России полковник внутренней службы Федор Ушков, одна из главных задач акции "Воскресение души" - показать открытость ведомства, дать возможность увидеть положительные преобразования, происходящие в системе исполнения наказаний. Акция поэтапно охватит такие города, как Москва, Тула, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург и Пермь. Именно через эти регионы следовала осужденная Маслова.

"В исправительных колониях состоятся дни открытых дверей, - рассказывают в Федеральной службе исполнения наказаний. - У родственников осужденных и представителей общественности будет возможность посетить исправительные учреждения, ознакомиться с современной пенитенциарной системой. Также в исправительных колониях будут представлены театральные постановки по произведению Л.Н. Толстого "Воскресение", пройдут конкурсы художественного чтения, организованы психологические тренинги, направленные на переосмысление осужденными своей прежней жизни".

После презентации проекта, которая прошла в знаменитом следственном изоляторе "Бутырка", делегация сотрудников ФСИН России отправилась в Тулу, где посетит музей-усадьбу "Ясная Поляна" - место написания романа "Воскресение".

"Необходимо отметить, что целевой аудиторией акции являются не только осужденные, но и сотрудники уголовно-исполнительной системы, - рассказывают во ФСИН. - Акция носит просветительский характер. Еще одной целью мероприятия является взаимодействие с институтами гражданского общества и правозащитным сообществом".

Тюрьма, как и литература, многолика. Иногда кажется, что существует несколько параллельных тюремных систем. В одной применяется насилие к заключенным: в последнее время в Сети появилось несколько видеозаписей из мест не столь отдаленных. То, что происходит за закрытыми дверями, увидел весь мир. В другой тюремной системе реализуются социальные программы, проводятся шахматные турниры, работают литературные кружки. Но это две стороны одной и той же тюрьмы. Руководство ведомства борется, чтобы второй стороны было больше, а первая, по возможности, ушла в историю. Руководители ведомства не раз делом доказывали, что не намерены покрывать нарушения. Когда нарушения подтверждались, реакция была жесткой. Но тем не менее до сих пор, открывая роман "Восресение", мы видим не только дела давно минувших дней.