Треть россиян хотят от врача дополнительных сведений о способах лечения

Россияне стали более осознанно относиться к своему здоровью. 44 процента граждан на приеме у врача хотели бы знать о причинах заболевания, еще 33 процента надеются получить сведения о дополнительных методах лечения. Таковы данные опроса, проведенного маркетинговой группой OMI (Online Market Intelligence) среди жителей России старше 18 лет в августе 2019 года. В опросе участвовало более тысячи человек.

Вопреки расхожему мнению о приверженности россиян к самолечению, только 0,47 процента респондентов сказали, что ходят к доктору исключительно ради больничного. Большинство хочет выступать равными партнерами доктора, обсуждая с ним свои проблемы. Так, каждый второй (точнее, 44 процента участников в возрасте 25-44 лет) хотел бы разобраться в причинах своего недуга. Этот вопрос в одинаковой степени интересует и женщин, и мужчин.

По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) на статус здоровья влияют в порядке убывания образ жизни, наследственность, экология. Медицинская помощь в этом списке отнюдь не на лидирующей позиции. Оно и понятно: здоровье легче сохранить, чем восстановить, когда оно уже утрачено.

Именно поэтому участники опроса согласились, что вести здоровый образ жизни не столько модно, сколько полезно. Доля приверженцев здорового образа жизни (по крайней мере, среди горожан) продолжает расти: по данным опроса, сейчас к этой категории относит себя 61 процент граждан. Они же поддерживают общественные и государственные инициативы, направленные на пропаганду здорового образа жизни.

Как показывает опрос, дополнительные методы терапии, которые могут позитивно повлиять на ход лечения, интересуют каждого третьего. Причем участники опроса заявили, что хотели бы получить эту информацию из компетентного источника, то есть у своего лечащего врача.

"По разным данным, более половины россиян обращаются к различным дополнительным медицинским методам или практикам, в частности, комбинированном использовании гомеопатических препаратов, - комментирует Ирина Никулина, генеральный директор компании, занимающейся разработками в области гомеопатии. - Мы видим естественное желание российских пациентов подобрать наиболее адаптированное, безопасное и эффективное решение для себя. В Европе такая практика довольно распространена. По данным масштабного исследования EPI-3, за счет комбинированных практик с использованием гомеопатических препаратов пациентам действительно удается снижать частоту приема и/или количество используемых сильнодействующих препаратов, минимизировать риск побочных эффектов".