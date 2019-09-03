Уникальная миссия продлится до 2025 года

Специалисты НАСА намерены продлить срок жизни уникальной космической миссии "Вояджер" до 48 лет. Этот проект считается самым выдающимся в истории космонавтики. Аппараты "Вояджер-1" и "Вояджер-2" (англ. - путешественник) стартовали в далеком 1977 году и находятся в полете уже 42 года. За эти годы много раз казалось, что из-за технических проблем миссия вот-вот завершится, но специалисты НАСА находили способы ее продолжить. Вот и сейчас они разработали целую программу, которая должна продлить жизнь проекта.

Конечно, живучесть этих аппаратов поражает. Ведь на них установлена очень старая по нашим меркам техника: передатчики на лампах бегущей волны, обмен данными происходит со скоростью обычного телефонного модема - и это на космических расстояниях, где ответ приходит через несколько часов. И вот на этой "старине" аппараты не просто летят, а добывают уникальную информацию о космосе.

Ученые единодушны: эффект миссии колоссальный, она кардинально изменила многие представления о Солнечной системе и ее планетах. "Вояджеры" впервые передали уникальные данные о Юпитере, Сатурне, Нептуне и Уране - и их спутниках. А затем вообще вышли за пределы Солнечной системы: "Вояджер-1" в 2012 году, а "Вояджер-2" в 2018 году. Теперь они путешествуют в межзвездном пространстве, продолжая передавать на Землю бесценную информацию. Кстати, первый путешественник находится от Земли на расстоянии почти 21,6 миллиарда километров, второй - 18,3 миллиарда.

Что представляют из себя эти поразительные аппараты? Это автономные роботы, оснащенные научными приборами для различных исследований, а также энергетическими установками, ракетными двигателями, тремя компьютерами, системами радиосвязи и управления. Общая масса каждого аппарата - около 721 кг. В отличие от космических аппаратов, исследующих планеты Солнечной системы, "Вояджеры" не могли использовать солнечные батареи. Ведь чем дальше от Солнца, тем слабее поток солнечного излучения. Например, вблизи Нептуна он примерно в 900 раз меньше, чем на орбите Земли. Поэтому источником электроэнергии являются три генератора, топливом в которых служит плутоний-238.

ИНФОГРАФИКА "РГ" / АНТОН ПЕРЕПЛЕТЧИКОВ / ЮРИЙ МЕДВЕДЕВ

Сейчас генераторы вырабатывают на 40 процентов энергии меньше, чем при старте, а потому экономия становится для аппаратов вопросом номер один. Кроме того, двигатели изнашиваются, их надежность падает. И ученые НАСА ломают голову, как выйти из положения, как продлить жизненный ресурс путников. Прежде всего предлагается найти оптимальный режим для всех систем, какие-то из них периодически отключать, чтобы другие в это время могли работать. Кроме того, будут отключены все камеры, которые фотографируют звезды. Очевидно, придется отказаться и от нагревателей, которые поддерживают в аппаратах заданную температуру. Но, пожалуй, главная проблема - это двигатели. В 2017 году "Вояджер-1" уже был вынужден запустить резервные установки, которые "простаивали" 37 лет, а сейчас, очевидно, оживут и резервные моторы "Вояджер-2", не работавшие с 1989 года. Ученые надеются, что им удастся продлить уникальную миссию до 2025 года.

Кстати

Миссия "Вояджер" несет послание землян внеземным цивилизациям. Это позолоченный видеодиск с 115 слайдами, на которых собраны важнейшие научные данные, виды Земли, ее континентов, различные ландшафты, сцены из жизни животных и человека, их анатомическое строение и биохимическая структура, включая молекулу ДНК.

В двоичном коде сделаны необходимые разъяснения и указано местоположение Солнечной системы относительно 14 мощных пульсаров. В качестве "мерной линейки" указана сверхтонкая структура молекулы водорода (1420 МГц).

Кроме изображений, на диске записаны и звуки: шепот матери и плач ребенка, голоса птиц и зверей, шум ветра и дождя, грохот вулканов и землетрясений, шуршание песка и океанский прибой.

Человеческая речь представлена на диске короткими приветствиями на 55 языках народов мира. По-русски сказано: "Здравствуйте, приветствую вас!". Особую главу послания составляют достижения мировой музыкальной культуры. На диске записаны произведения Баха, Моцарта, Бетховена, джазовые композиции Луи Армстронга, Чака Берри, народная музыка многих стран.