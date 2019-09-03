Обрушившийся на Багамские острова ураган "Дориан" ослаб до третьей категории из пяти по шкале Саффира-Симпсона.

В настоящее время скорость ветра в его эпицентре, расположенном в 165 километрах к востоку от Палм-Бич (штат Флорида), составляет 195 километров в час, сообщает Associated Press со ссылкой на Национальный центр США по слежению за ураганами.

По словам экспертов, ураган по-прежнему представляет серьезную опасность, продолжая бушевать в районе Багамских островов.

Напомним, ураган "Дориан" обрушился на Багамы в минувшее воскресенье, унеся жизни по меньшей мере пяти человек и нанеся разрушительный ущерб инфраструктуре острова Абако. Как отметили в Международной федерации обществ Красного Креста, на островах повреждены около 13 тысяч домов, порядка 80 процентов жителей остались без жилья. Кроме того, наблюдаются серьезные проблемы с доступом к питьевой воде.