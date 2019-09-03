Обрушившийся на Багамские острова ураган "Дориан" ослаб до третьей категории из пяти по шкале Саффира-Симпсона.
В настоящее время скорость ветра в его эпицентре, расположенном в 165 километрах к востоку от Палм-Бич (штат Флорида), составляет 195 километров в час, сообщает Associated Press со ссылкой на Национальный центр США по слежению за ураганами.
По словам экспертов, ураган по-прежнему представляет серьезную опасность, продолжая бушевать в районе Багамских островов.
Напомним, ураган "Дориан" обрушился на Багамы в минувшее воскресенье, унеся жизни по меньшей мере пяти человек и нанеся разрушительный ущерб инфраструктуре острова Абако. Как отметили в Международной федерации обществ Красного Креста, на островах повреждены около 13 тысяч домов, порядка 80 процентов жителей остались без жилья. Кроме того, наблюдаются серьезные проблемы с доступом к питьевой воде.
JUST IN: #Dorian now a Category 3 storm with maximum winds of 125 mph.— WeatherNation (@WeatherNation) 3 сентября 2019 г.
Dorian remains a major hurricane, and it remains stationary: pic.twitter.com/TOuZ4KdJDI