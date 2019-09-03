Узнать всю правду о квартире или даче теперь можно за считанные минуты

Федеральная кадастровая палата Росреестра запустила онлайн-сервис "Заказ выписок из ЕГРН", то есть из Единого государственного реестра недвижимости.

Пока сервис доступен жителям 51 региона страны. Но скоро заработает повсеместно. Как рассказали в Кадастровой палате, он позволяет получить несколько видов информации: выписку об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, о переходе прав на объект недвижимости, о зарегистрированных договорах участия в долевом строительстве, обо всех ограничениях и обременениях на дом, дачу, квартиру или иное зарегистрированное строение, а также кадастровый план территории.

Сведения из ЕГРН, предоставляемые в электронной форме, имеют такую же юридическую силу, как и в виде бумажного до­кумента.

Выписки из ЕГРН могут потребоваться при проведении различных сделок с недвижимостью. Например, когда необходимо пров­ерить объект перед покупкой, уточнить собственников, проанализировать возможные ограничения и обременения.

​По действующим нормам, выписка о зарегистрированных правах на объект недвижимости может готовиться по запросу в течение трех рабочих дней. "Но люди хотят иметь необходимый документ здесь и сейчас. Поэтому мы разработали сервис, который позволяет в считаные минуты получить выписку по объекту недвижимости. Или сразу несколько", - рассказал в интервью "Российской газете" глава Федеральной кадастровой палаты Росреестра Парвиз Тухтасунов.

Благодаря новому сервису не нужно будет заполнять множество полей. Достаточно иметь авторизацию на портале госуслуг, зайти на сайт Кадастровой палаты, нажать на баннер "Заказ выписок из ЕГРН", ввести адрес либо кадастровый номер объекта недвижимости и тут же произвести оплату. "Более того, в рамках одной сессии вы можете заказать до тысячи выписок. Я бы даже отнес наш новый сервис к категории интернет-магазинов. Мы сделали очень удобный, простой и понятный интерфейс. Им легко смогут воспользоваться даже те люди, которые не очень любят или еще не слишком хорошо умеют пользоваться электронными услугами", - отметил глава Кадастровой палаты.

Он также напомнил, что сведения об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости являются общедоступными и предоставляются по запросу любого лица. Это закреплено в Федеральном законе "О государственной регистрации недвижимости". Есть и сведения ограниченного доступа, например о содержании правоустанавливающих документов и о правах отдельного лица на принадлежащие ему объекты. Иными словами, любой человек может запросить информацию о том, кому принадлежит конкретный объект недвижимости и сколько раз этот объект был предметом сделок. Например, потенциальный покупатель перед покупкой квартиры может поинтересоваться, кто является собственником, есть ли обременения и ограничения на использование объекта. Эта информация общедоступна.

"Сведения ограниченного доступа - это информация о всех объектах недвижимости, которые принадлежат конкретному человеку. Третьи лица не могут просто взять и получить сведения о том, что конкретно у вас находится в собственности. Исключения четко определены законом: такие данные могут получить только собственники или их доверенные лица, госорганы, суды, кредитные организации, нотариусы и т.д.", - добавил Тухтасунов.