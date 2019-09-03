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3 сентября 2019 г. 20:30
Общество
Текст: Артем Локалов

В Дахау почтят память красноармейцев, расстрелянных там в концлагере 75 лет назад

Всего в Дахау 4 сентября 1944-го уничтожили 92 военнопленных красноармейца, руководивших подпольной организацией "Братский союз военнопленных". Она была крупнейшей в лагерном сопротивлении в годы Второй мировой.
Концентрационный лагерь Дахау. Аэрофотосъемка. Фото: wikimedia.org
Концентрационный лагерь Дахау. Аэрофотосъемка. Фото: wikimedia.org

Штабу союза удалось создать сеть ячеек в более чем 20 лагерях Германии и Австрии. Планировалось организовать восстания в лагерях военнопленных вокруг Мюнхена, захватить город и начать повстанческую борьбу совместно с антифашистским подпольем.
О легендарном организаторе побега из "Собибора" рассказывает его внучка

Но гестапо раскрыло деятельность союза, казнив руководителей и многих его членов 4 сентября 1944-го. Несмотря на то, что информация об этом фигурировала в свидетельских показаниях на Нюрнбергском процессе, долгое время подвиг участников "Братского союза военнопленных" был забыт.

Благодаря немецким антифашистам, выжившим членам союза, советскому историку Ефиму Бродскому удалось восстановить справедливость. Сейчас начатую когда-то работу продолжает Фонд Александра Печерского. Именно он был организатором единственного успешного восстания в нацистском лагере смерти Собибор.

Как сообщает пресс-служба фонда, сейчас он занимается, в том числе, созданием первой в истории интерактивной документальной базы по участникам сопротивления в концлагерях kzlager.net. Кроме того, ведутся съемки документального фильма о сопротивлении в концлагерях.
 

Темы дня:
#Великая Отечественная война
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