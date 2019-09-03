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03.09.2019 04:38
Рубрика: В мире

В экономике Ливана введен режим чрезвычайного положения

Премьер-министр Ливана Саад Харири объявил в понедельник о введении режима чрезвычайного положения в национальной экономике. С таким заявлением глава правительства выступил после встречи ливанских политиков и банкиров в президентском дворце.

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"Тот, кто думает, что положение дел в ливанской экономике нормальное, глубоко ошибается", - заявил премьер, подчеркнув, что ситуация крайне тяжелая. По его словам, сейчас необходимо сосредоточить усилия на сохранении стабильности национальной валюты. Харири подчеркнул, что его страна принимает все необходимые действия, чтобы избежать кризиса, подобного греческому, пишет ТАСС.

Между тем, президент республики Мишель Аун инициировал создание чрезвычайного экономического совета. В его состав вошли ведущие политики и крупные бизнесмены. Предполагается, что совет будет способствовать консолидации общества для преодоления кризиса, в котором оказалась экономика Ливана.

Отметим, что государственный долг Ливана достиг почти 90 миллиардов долларов.

В мире Ближний Восток Ливан
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