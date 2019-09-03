В Госдуме ждут объяснений от посла США

Комиссия Государственной думы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ намерена получить объяснения от посла США Джона Хантсмана по поводу публикации в соцсетях посольства точного маршрута движения участников неразрешенного митинга в Москве 3 августа. Об этом заявил во вторник глава комиссии Василий Пискарев.

"Мы направили господину Хантсману письмо, но учитывая, что у него поменялся адрес офиса, видимо, поэтому он его не получил. Хорошо, что он заявил о желании встретиться и дать пояснения Комиссии по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ", - приводит слова депутата пресс-служба ГД.

По словам Пискарева, в ближайшее время комиссия проведет заседание, на которое будет приглашен глава американской дипмиссии. Депутаты хотят задать ему ряд вопросов, "связанных с вмешательством посольства США во внутренние дела РФ".

Ранее высказанную Хантсманом версию в Госдуме сочли неубедительной. "Мы обратились в Управление международного сотрудничества Госдумы, чтобы они обсудили с посольством США возможную дату участия посла Хантсмана в заседании комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ", - уточнил Василий Пискарев.