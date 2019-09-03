В Китае восемь детей скончались в результате нападения на школу

В китайской провинции Хубэй восемь из 10 госпитализированных школьников скончались от ранений, полученных в результате нападения на начальную школу города Эньши. Инцидент произошел в первый день нового учебного года.

Полиция оперативно задержала преступника, им оказался 40-летний местный житель. Какого рода нападение он совершил и с каким оружием - не уточняется. О его мотивах также информации нет, пишет РИА Новости.

Все пострадавшие школьники были экстренно госпитализированы, однако спасти удалось лишь двоих. По данным местных СМИ, задержанный злоумышленник ранее был судим за покушение на убийство.