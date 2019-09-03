В Колумбии может возникнуть повстанческая армия

Глава повстанческого движения "Вооруженные революционные силы Колумбии" (FARC) Иван Маркес заявил о том, что бывшие партизаны, несмотря на заключенное с правительством соглашение о прекращении боевых действий, вновь берутся за оружие. Позже его соратник Хесус Сантрич подтвердил: группировка намерена создать альянс с другими колумбийскими повстанцами, чтобы продолжить вооруженную борьбу. Как объяснил Сантрич такой шаг вызван тем, что правительство систематически нарушает подписанное в 2016 году соглашение о перемирии.

Речь идет о договоренностях, которые в 2016 году зафиксировали в кубинской столице представители колумбийского правительства и повстанцев из FARC. Тогда казалось, что это положит конец многолетнему вооруженному конфликту, от которого в Колумбии пострадали сотни тысяч человек. Ведь ультралевые партизаны из FARC к тому моменту вели борьбу с властями на протяжении 52 лет и вот, наконец, согласились сложить оружие в обмен на социальные гарантии, возможность возврата к мирной жизни и участие в большой политике.

Но радость, ожидаемо, была недолгой. Еще в 2016 году выяснилось, что механизм возврата к мирной жизни недавних партизан не продуман. А колумбийское общество отказывалось принимать тех, кто еще совсем недавно нес ответственность за разбой и убийства. Остро встал вопрос о землях, которые партизаны отбирали у крестьян и использовали для выращивания коки, которая впоследствии превращалась в кокаин - главный источник доходов повстанцев. Страну захлестнула череда загадочных насильственных смертей бывших партизан.

Более того, вскоре выяснилось, что не все члены FARC готовы сложить оружие. На момент подписания соглашения с властями группировка насчитывала около 7 тысяч бойцов. Наиболее радикальные партизаны, понимая, что влиться в мирную жизнь вряд ли удастся, продолжили вооруженную борьбу. Одним из наиболее ярких примеров стал уход в подполье главы FARC Ивана Маркеса, который не разделял оптимизм по поводу мирных соглашений.

Последней каплей, судя по всему, стала ситуация вокруг самого Хесуса Сантрича. Полевой командир был задержан в Колумбии уже после заключения мирного соглашения с правительством и по запросу США был практически выдан американцам по обвинению в наркотрафике. Правда, в итоге лидера FARC все же отпустили, что вызвало волну негодования в США и со стороны колумбийского президента Дуке.

Внутриколумбийский конфликт может получить и более масштабное развитие. Колумбийский лидер уже обвинил в обострении ситуации руководство соседней Венесуэлы. Такая постановка вопроса может стать поводом для военного конфликта между вторжения колумбийской армии в Венесуэлу под предлогом борьбы с повстанцами из FARC.