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Рубрика: В мире

Кого посадят за робота-убийцу

Комиссар полиции Лондона признала опасность цифровых технологий
Текст: Алексей Чуриков
Российская газета - Федеральный выпуск № 196(7954)
Комиссар Службы столичной полиции Лондона Крессида Дик, выступая в Институте Лоуи в Сиднее, сделала неожиданное заявление. По ее мнению, современные правоохранительные органы Британии должны разобраться в этических дилеммах вокруг все большего использования в своей деятельности цифровых технологий, в частности робототехники и искусственного интеллекта.

В противном случае, утверждает комиссар, страна скатится в состояние "ужасного оруэлловского всезнающего полицейского государства". Самая высокопоставленная женщина-полисмен с Альбиона отметила, что все данные, собираемые цифровыми средствами мониторинга важны для работы полиции. "Мы сейчас на цыпочках продвигаемся в сторону мира робототехники, искусственного интеллекта и машинного обучения. Следующим шагом может стать предиктивная полиция", - заявила Дик, намекая, что в недалеком будущем фактически компьютеры, а не люди будут предотвращать и раскрывать преступления.

Новые технологии могут стать источником правовых проблем в будущем

Начинавшая карьеру еще во времена бумажных картотек комиссар подчеркнула, что в современном обществе все чаще слышны опасения относительно тотального наступления цифровых технологий. И это, по ее мнению, вполне обоснованно, поскольку существует реальная опасность брешей в программном обеспечении и необъективности в работе самих алгоритмов, например в технологии распознавания лиц. Сейчас, отметила она, каждый из 22 тысяч лондонских полицейских имеет нательную камеру видеозаписи, онлайн-доступ со смартфонов или планшетов к базам данных, причем не только местных, но и европейских. При этом Дик признает наличие существенного пробел в законодательстве в отношении действий, предпринятых с помощью современных технологий. "Если робот убьет кого-либо, кто будет привлечен к ответственности?" - задается вопросом комиссар.

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