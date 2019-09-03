В продажу поступил смартфон Xiaomi за 4700 рублей. Он очень милый

Компания Xiaomi начала продажи необычного смартфона под названием Qin 2, средства на производство которого собирались на краудфандинговой площадке Xiaomiyoupin.

Смартфон Qin 2. Фото: Xiaomi

В общей сложности пользователи перевели компании более 7,5 миллиона юаней, или около 70 миллионов рублей. Сам смартфон Qin 2 продается по цене 499 юаней, или менее 4700 рублей.

Смартфон оснащен 5,05-дюймовым экраном с соотношением сторон 22,5:9 и разрешением 1440x576 пикселей. Это делает новинку идеальным мультимедиа-плеером для просмотра "широкоэкранного" кино, который к тому же еще и звонит, умеет делать снимки и выглядит очень стильно и привлекательно благодаря разноцветным корпусам - голубому, розовому, красному.

Объем памяти Qin 2 составляет 1/32 Гб, фронтальная камера не предусмотрена, слот для nanoSIM только один. В смартфон встроены переводчик, инфракрасный порт для управления бытовой техникой, основная камера на 5 мегапикселей, аккумулятор на 2100 мАч, порт USB-C. Устройство работает на Android 9 вместе с фирменной оболочкой.

На AliExpess новинка доступна по предзаказам, ее стоимость выше - почти семь тысяч рублей. За эти деньги лучше приобрести официальный Redmi 7A.