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В продажу поступил смартфон Xiaomi за 4700 рублей. Он очень милый

Текст:   Антон Благовещенский
03.09.2019,  
13:19
Фото: Xiaomi Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi

Компания Xiaomi начала продажи необычного смартфона под названием Qin 2, средства на производство которого собирались на краудфандинговой площадке Xiaomiyoupin.

Смартфон Qin 2. Фото: Xiaomi

В общей сложности пользователи перевели компании более 7,5 миллиона юаней, или около 70 миллионов рублей. Сам смартфон Qin 2 продается по цене 499 юаней, или менее 4700 рублей.

Смартфон оснащен 5,05-дюймовым экраном с соотношением сторон 22,5:9 и разрешением 1440x576 пикселей. Это делает новинку идеальным мультимедиа-плеером для просмотра "широкоэкранного" кино, который к тому же еще и звонит, умеет делать снимки и выглядит очень стильно и привлекательно благодаря разноцветным корпусам - голубому, розовому, красному.

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Объем памяти Qin 2 составляет 1/32 Гб, фронтальная камера не предусмотрена, слот для nanoSIM только один. В смартфон встроены переводчик, инфракрасный порт для управления бытовой техникой, основная камера на 5 мегапикселей, аккумулятор на 2100 мАч, порт USB-C. Устройство работает на Android 9 вместе с фирменной оболочкой.

На AliExpess новинка доступна по предзаказам, ее стоимость выше - почти семь тысяч рублей. За эти деньги лучше приобрести официальный Redmi 7A.

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