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03.09.2019 12:17
Рубрика: Общество

В Роспотребнадзоре напомнили правила питания школьников

Текст: Ольга Игнатова

Принимать пищу лучше всего в одни и те же часы. Это, как отмечают в Роспотребнадзоре, способствует полноценному усваиванию пищи и предотвращению желудочно-кишечных заболеваний.

Так, например, ученикам первой смены лучше всего организовать такой график приема пищи: первый завтрак - дома в 7.00 - 8.00; второй завтрак - 10.30-11.00; обед - в 13.00 - 14.00; полдник - в 16.30 - 17.00; ужин - 19.00-20.00, но не позже, чем за полтора часа до сна.

Фото: iStock
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Для детей, обучающихся во вторую смену, предлагается следующий режим питания: завтрак - 7.00-8-00; обед - 12.00-12-30; полдник - 15-00; ужин - 20-00 - 20-30

Энергетическая ценность рациона в возрасте 7-11 лет не должна превышать 2300 ккал в день, в возрасте 11-14 лет - 2500 ккал, в возрасте 14-18 лет - 3000 ккал.

Питание обязательно должно быть разнообразным и включать молочные, мясные, рыбные, яичные блюда, овощи, фрукты, орехи, растительные масла. Готовить блюда предпочтительно щадящими способами - запекать, варить, тушить, обрабатывать с помощью пара.

Общество Семья и дети Правительство Роспотребнадзор
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