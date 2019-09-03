В России снизилась экономическая доступность бензина, газа и электричества

За последние пять лет в России снизилась экономическая доступность бензина, природного газа и электроэнергии для населения, говорится в августовском энергобюллетене Аналитического центра (АЦ) при правительстве, с которым ознакомилась "Российская газета". Из него следует, что это произошло в основном из-за опережающего роста цен на указанные ресурсы по сравнению с доходами населения.

Так, в 2018 году среднедушевой доход позволял купить на 5-8 процентов меньше энергоресурсов (в зависимости от их вида), чем в 2013 году, отмечают в АЦ. Это вызвано опережающим ростом цен на бензин (на 37-39 процентов за 2013-2018 годы), тарифов на электроэнергию (на 33 процента для населения) и природный газ (на 20 процентов за 2014-2018 годы для населения) по сравнению с ростом среднедушевых доходов (28 процентов в номинальном выражении), говорится в бюллетене.

По данным АЦ, в 2015-2018 годах объем энергоресурсов, которые можно было купить за среднедушевой доход, неизменно сокращался и достиг 750-800 литров бензина (снижение на 10-14 процентов), 8,7 тысячи киловатт-часов электроэнергии (минус 8 процентов) или 5,4 тысячи кубометров газа (минус 5 процентов). Таким образом, за последние несколько лет финансовая нагрузка на потребителей в части энергоресурсов выросла - это стимулировало людей экономить их или сокращать другие категории расходов.

Проблема еще и в сильной дифференциации экономической доступности бензина, газа и электроэнергии по регионам, следует из бюллетеня. Определяющим фактором здесь выступает не столько разница в уровне тарифов на энергоресурсы, сколько именно уровень среднедушевого дохода в регионе. Это хорошо заметно по списку регионов-лидеров по доступности энергоресурсов (северные нефтедобывающие автономные округа, а также Москва) и регионов-аутсайдеров (Тыва, Калмыкия и Ингушетия, традиционно находящиеся в конце перечня Росстата и по уровню среднедушевых доходов).

Тарифы на газ и электроэнергию в России сравнительно низки по сравнению с зарубежными странами. Этими ресурсами обеспечены почти все регионы России, в том числе за счет наличия льгот для разных категорий потребителей

Тарифы на газ и электроэнергию в России для населения являются сравнительно низкими по сравнению с зарубежными странами - это позволяет иметь достаточный уровень обеспеченности ими практически во всех регионах, говорит замглавы департамента по ТЭК и ЖКХ Аналитического центра при правительстве Александр Амирагян. Этому в том числе способствует и наличие льгот для определенных категорий потребителей (например, пенсионеров), добавляет он. Однако в бедных регионах затраты на электроэнергию и газ "съедают" сравнительно большую часть суммарных доходов домохозяйств, что значительно снижает их возможности по расходам на другие цели, подчеркивает аналитик.

По словам Амирагяна, снижение дифференциации между регионами-аутсайдерами и регионами-лидерами с точки зрения затрат на энергоресурсы в первую очередь возможно за счет опережающего роста доходов населения в бедных регионах, так как тарифы на электроэнергию и газ регулируются государством. "Для этого необходимо обеспечить высокие темпы экономического роста, в том числе за счет реализации крупных инвестиционных проектов и улучшения инвестиционного климата", - считает аналитик. По его мнению, успешными можно считать примеры Ленинградской области, Калмыкии и Адыгеи, которые за последние пять лет продемонстрировали высокие темпы роста доходов населения за счет активизации инвестиционной деятельности.