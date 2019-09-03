Во вторник стартует сентябрьский период ЕГЭ-2019, в котором примут участие примерно 10 тысяч человек. Кто эти ребята? Те, кто по каким-то причинам пропустил экзамен в основные сроки и не получил аттестат о среднем общем образовании. Плюс выпускники этого года, которые "завалили" один или оба обязательных ЕГЭ, - русский язык и математику.

Экзамены "для двоечников" пройдут всего по двум предметам. 3 сентября около 2,2 тысячи школьников будут писать ЕГЭ по русскому языку, 6 сентября - 9,3 тысячи ребят сядут за математику базового уровня сложности. 20 сентября - резервный срок: русский язык и базовая математика сдаются в один день.

Чтобы получить аттестат, нужно набрать минимум 24 балла по русскому языку и дотянуть до "тройки" по математике.

При этом в Рособрнадзоре напомнили: выпускники прошлых лет и выпускники, получившие школьный аттестат, но при этом желающие улучшить свои результаты, сдавать ЕГЭ в эти дни не могут.

"К проведению ЕГЭ в сентябре мы предъявляем такие же серьезные требования, как и к основному периоду: экзамены должны быть проведены на высоком организационном уровне, прозрачно и объективно", - заявил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.

ЕГЭ в дополнительный сентябрьский период пройдет во всех регионах России, где будет организовано 153 пункта проведения экзаменов. Практически везде будет онлайн-видеонаблюдение, печать и сканирование заданий прямо в аудиториях.

Кстати

Полностью удовлетворены качеством образования своих детей-школьников 52 процента родителей. Еще 32 отчасти удовлетворены, отчасти - нет. Такие данные получил ВЦИОМ в ходе опроса, в котором участвовали почти пять тысяч человек.

"При оценке школы, в которой учится ребенок, большинство родителей позитивно отозвались об учителях. 78 процентов положительно оценили уровень квалификации педагогов", - сообщает ВЦИОМ. Также родители высоко оценили обеспеченность учебниками (76 процентов положительных ответов), состояние классов и здания школы (73 процента).

За что мамы и папы поставили школе "двойку"? Больше всего плохих оценок - у критерия "оснащенность компьютерами и лабораторным оборудованием". Что современная школа должна дать ребенку? На первом месте - знания по предметам, кругозор (48 процентов опрошенных). На втором месте - умение анализировать информацию, рассуждать - 41 процент. На третьем - развить таланты ребенка, так ответили 39 процентов респондентов.