В России утвердили стандарты на холодный кофе и чай

Холодный чай и кофе не должны содержать искусственные красители, усилители вкуса и красители. Росстандарт утвердил ГОСТы на эти напитки, говорится в сообщении ведомства.

Не допускается также искусственная газация продукта. Установлена концентрация напитка. Холодный чай должен содержать не менее 1 грамма на 1 дм3 сухого экстракта чая, а холодный кофе не менее 10 граммов кофе на 1 дм3.

Стандарты разработаны Российской Ассоциацией производителей чая и кофе "РОСЧАЙКОФЕ" в рамках технического комитета по стандартизации №451 "Чай, кофе и напитки на их основе" (ТК 451), поясняют в Росстандарте. Действовать новые правила начнут с 1 июля 2020 года.

"Лидирующие игроки на рынке безалкогольных напитков "холодный чай" и "холодный кофе" на сегодняшний день - это глобальные корпорации. На упаковках данных продуктов указано, что в состав входит экстракт чая и кофе, но количественный показатель не обозначен. Помимо экстрактов в данные безалкогольные напитки зачастую добавляют фруктовые и ягодные соки и различные ароматизаторы", - указывают в Росстандарте.

Новые стандарты помогут исключить фальсификацию продукции, считают в ведомстве. К межгосударственным стандартам, разработанным Российской Федерацией, присоединились Республика Беларусь, Республика Армения, Кыргызская Республика, Республика Узбекистан.