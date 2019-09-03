В России заработал самый быстрый сервис данных о жилье

Пока сервис доступен жителям 51 региона страны. Он очень выручит, например, при срочной продаже квартиры или дачи, когда свидетельства о собственности под рукой нет, а покупателям нужно доказать, что жилье "чистое" - без ограничений и обременений. Ведь он выдаст выписку из реестра за считанные минуты.
Как рассказал в эксклюзивном интервью "Российской газете" глава Федеральной кадастровой палаты Парвиз Тухтасунов, для того, чтобы воспользоваться сервисом, нужно иметь авторизацию на портале госуслуг, зайти на сайт Кадастровой палаты, нажать на баннер "Заказ выписок из ЕГРН", ввести адрес либо кадастровый номер объекта недвижимости и тут же произвести оплату.
Он также напомнил, что сведения об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости являются общедоступными и предоставляются по запросу любого лица. Это закреплено в федеральном законе "О государственной регистрации недвижимости". Есть и сведения ограниченного доступа, например, о содержании правоустанавливающих документов и о правах отдельного лица на принадлежащие ему объекты. Иными словами, любой человек может запросить информацию о том, кому принадлежит конкретный объект недвижимости и сколько раз этот объект был предметом сделок. Например, потенциальный покупатель перед покупкой квартиры поинтересоваться, кто является собственником, есть ли обременения и ограничения на использование объекта. Эта информация - общедоступная.
Подробнее о работе сервиса читайте в завтрашнем номере "Российской газеты".