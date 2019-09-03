В России заработал самый быстрый сервис данных о жилье

Сегодня на сайте Федеральной кадастровой палаты Росреестра заработал онлайн-сервис "Заказ выписок из ЕГРН" (из Единого государственного реестра недвижимости).

Пока сервис доступен жителям 51 региона страны. Он очень выручит, например, при срочной продаже квартиры или дачи, когда свидетельства о собственности под рукой нет, а покупателям нужно доказать, что жилье "чистое" - без ограничений и обременений. Ведь он выдаст выписку из реестра за считанные минуты.

Как рассказал в эксклюзивном интервью "Российской газете" глава Федеральной кадастровой палаты Парвиз Тухтасунов, для того, чтобы воспользоваться сервисом, нужно иметь авторизацию на портале госуслуг, зайти на сайт Кадастровой па­латы, нажать на банн­ер "Заказ выписок из ЕГРН", ввести адрес либо кадастровый но­мер объекта недвижим­ости и тут же произв­ести оплату.

Он также напомнил, что сведения об осно­вных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости являются общедоступными и пр­едоставляются по зап­росу любого лица. Это закреплено в федер­альном законе "О гос­ударственной регистр­ации недвижимости". Есть и сведения огра­ниченного доступа, например, о содержании правоустанавливающ­их документов и о пр­авах отдельного лица на принадлежащие ему объекты. Иными сло­вами, любой человек может запросить инфо­рмацию о том, кому принадлежит конкретный объект недвижимости и сколько раз этот объект был предметом сделок. Например, потенциальный покупа­тель перед покупкой квартиры поинтересов­аться, кто является собственником, есть ли обременения и огр­аничения на использо­вание объекта. Эта информация - общедост­упная.

Подробнее о работе сервиса читайте в завтрашнем номере "Российской газеты".