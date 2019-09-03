В свой первый круиз отправился самый длинный лайнер в мире

Самый большой в мире круизный лайнер отправился из Лондона на Карибы. Его длина 245 метров - это почти два с половиной футбольных поля.

Лайнер обойдет весь земной шар, посетит 51 страну и 111 портов на шести континентах, сообщает CNN. Это 245-дневное путешествие класса "де люкс" должно стать мировым рекордом для самого продолжительного в истории пассажирского круиза.

Восьмимесячное путешествие, которое началось и закончится в британской столице, включает в себя остановки в Скандинавии, на Карибах и ведущих портах по всей Южной Америке. Затем корабль продолжит путь к островам южной части Тихого океана, после этого переместится в Австралию и Азию, прежде чем вернется в Средиземное море и Европу.

Стоимость путешествия - от 92930 тысяч фунтов стерлингов. Она включает в себя полный пакет услуг, начиная от многоразового питания до экскурсий во всех портах. По пути пассажиры останутся на ночевку в 23 городах. Кстати, в круиз смогли отправиться лица только старше 18 лет.

На борту судна запрещены игровые автоматы и казино. Зато есть 10 изысканных ресторанов, в том числе, с мангалами для приготовления фирменных блюд на свежем воздухе, а также спа-центр, бассейн, несколько библиотек и театр, в котором, как уверяют организаторы, будут представлены спектакли мирового уровня. У всех 465 кают лайнера есть веранды.