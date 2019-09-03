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Рубрика: В мире

В Турции найден город, брошенный жителями 3650 лет назад

Текст: Денис Передельский
Фото: Lucas Stephens / University of Chicago Фото: Lucas Stephens / University of Chicago
Фото: Lucas Stephens / University of Chicago

Международная команда археологов при проведении раскопок на историческом участке Сам'ал на территории современной Турции обнаружила обгоревшие руины города, разграбленного и сожженного набирающей силу цивилизацией хеттов более 3500 лет назад.

Об открытии сообщается на сайте Университета Чикаго (США). Совместная археологическая миссия, в состав которой также входили турецкие и немецкие исследователи, раскопала город, который был расположен на главном торговом пути между Месопотамией и Средиземным морем.

Вероятно, это было процветающее, богатое поселение. Однако оно буквально в один день прекратило свое существование в результате вражеского набега. Обгоревшие руины свидетельствуют о том, что город был взят мощным войском, разграблен и сожжен.

Фото: Максим Коротченко
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По мнению ученых, это сделали воины Хеттской империи, которая как раз в тот период времени набирала силу и расширяла свои границы. Спустя некоторое время после взятия обнаруженного города войска хеттов разрушили Вавилон.

"Это невероятно удачная находка, - говорит руководитель экспедиции Дэвид Шлоен. - Каждый археолог надеется найти неповрежденный слой, зафиксировавший разрушения, потому что он, по сути, представляет собой "снимок" последнего дня жизни этого города".

По его словам, не все здания были разрушены полностью. Однако жители, явно в спешке и панике, бросили город. Применив различные методики датирования, ученые установили, что произошло это около 1650 года до нашей эры.

"Керамика все еще находится в зданиях именно там, где ее оставили жители, - продолжает Дэвид Шлоен. - Мы теперь знаем, что этот день горожан начинался как самый обычный".

При раскопках были найдены многочисленные артефакты. В частности, в двух сгоревших зданиях, насчитывавших 10 комнат, были обнаружены бронзовые иглы и статуэтки божеств, игральные кубики, вырезанные из костей животных, а также кинжал, оброненный владельцем тысячи лет назад.

Некоторые керамические сосуды обгорели очень сильно. Вероятно, в них хранилось что-то легковоспламеняющееся, к примеру, масло или вино. К слову, команда назвала и имя вероятного виновника древней катастрофы.

"Мы готовы сказать, что это сделал известный хеттский король по имени Хаттусили I, - говорит Шлоен. - Он правил приблизительно в 1650-1620 годах до нашей эры".

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