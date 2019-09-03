Верховная Рада проголосовала за отмену неприкосновенности для депутатов

Верховная Рада на пленарном заседании под председательством спикера Дмитрия Разумкова приняла решение об отмене неприкосновенности для народных депутатов c 1 января 2020 года, сообщает портал Страна.ua.

Такое решение поддержали 373 парламентария при необходимом минимуме в 300 голосов. Документ должен подписать президент Украины Владимир Зеленский. На минувшей неделе Рада приняла законопроект в первом чтении.

Законом предлагается исключить из конституции норму, согласно которой депутаты не могут быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны либо арестованы без согласия Верховной Рады. При этом парламентарии, как и раньше, не будут нести юридическую ответственность за результаты голосования или высказывания в парламенте, за исключением ответственности за оскорбление и клевету.

Напомним, парламент Украины осенью 2017 года направил два законопроекта об отмене депутатской неприкосновенности на экспертизу в Конституционный суд. Президентский законопроект (инициированный экс-президентом Украины Петром Порошенко) предусматривает отмену депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года. Депутатский - после вступления соответствующего закона в силу. КС Украины признал конституционными оба законопроекта.