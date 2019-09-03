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03.09.2019 20:21
Рубрика: Происшествия

Банк пропустил срок

Верховный суд встал на сторону должников по кредиту
Текст: Наталья Козлова
Необычное решение вынесла Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ, когда по просьбе должников банка пересматривала итоги их спора с финансовым учреждением. Суть судебного разбирательства: спустя годы банк вдруг вспомнил, что не все взял с должников по кредиту и потребовал "реанимировать" давно списанные в архив документы Службы судебных приставов. Приставы к тому моменту исполнительное производство закрыли и за давностью лет даже бумаги по этому делу уничтожили. Банк же потребовал в суде "восстановления срока и выдачу дубликата исполнительного листа". Местные суды пошли банкирам навстречу. Но с их решением не согласился Верховный суд РФ и объяснил, почему.
Как для должников, так и для кредиторов законы писаны Фото: Photoxpress Как для должников, так и для кредиторов законы писаны Фото: Photoxpress
Как для должников, так и для кредиторов законы писаны Фото: Photoxpress

Эта история случилась в Ростове-на-Дону. Пролетарский райсуд в 2009 году вынес решение о том, что семья из трех человек солидарно должна местному банку 1,19 млн руб. Взыскание было обращено на дом, сарай и участок семьи. Была определена начальная цена заложенного имущества при его реализации - 2,5 млн руб.

Летом 2010 года приставы возбудили три исполнительных производства. Окончены они были спустя три года по заявлению взыскателя. Позже по инструкции Службы судебных приставов оконченные исполнительные производства были уничтожены.

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
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Прошло шесть лет, и вдруг банк пошел в суд с иском о восстановлении пропущенного срока и выдаче дубликата исполнительного листа по старому решению суда за 2009 год. И Пролетарский районный суд, рассмотрев иск банкиров, "принял во внимание объяснение представителя банка". А объяснение звучало так - о списанном в архив исполнительном производстве они узнали случайно, а когда само исполнительное производство завершилось, "пристав утратил исполнительный лист при пересылке по почте", что является нарушением прав и интересов банка. Новое решение суда банкирам необходимо для подачи нового заявления о возбуждении исполнительного производства. Апелляция с таким решением коллег согласилась.

Но не согласился Верховный суд, куда обратилась семья бывших должников.

Первое, что напомнил коллегам Верховный суд, - Закон "Об исполнительном производстве". Там в статье 21 сказано, что исполнительные листы могут быть предъявлены к исполнению в течение трех лет со дня вступления в законную силу решения суда. В Гражданском кодексе (статья 430) сказано, что в случае утраты подлинника исполнительного листа суд может выдать дубликат по заявлению взыскателя или пристава. Если исполнительный лист потерял пристав, а взыскатель об этом узнал, то у него есть месяц, чтобы попросить суд о выдаче дубликата. В статье 432-й Гражданского процессуального кодекса говорится, что взыскатель, пропустивший и этот срок, должен попросить суд считать причины пропуска уважительными. А суд решит, согласиться с этим или нет.

В нашем случае, подчеркнул Верховный суд, в деле нет доказательств, что пристав "утратил" исполнительный лист. Зато есть справка Пролетарского райсуда, в которой есть сведения об окончании исполнительного производства.

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
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Отметил Верховный суд и то, что в нарушение 67-й статьи Гражданского процессуального кодекса возражения должников о том, что нет уважительных причин для восстановления срока и выдачи дубликатов исполнительного листа, и то, что шесть лет банк не интересовался ими, не получили правовой оценки судов.

А за эти шесть лет банк, которому граждане были должны, реорганизовался и соединился с другим банком, который после соединения поменял название.

Районный суд в своем решении выдать дубликат вписал новое название банка. На что Верховный суд сказал, что несмотря на реорганизацию юридического лица, "вопрос о процессуальном правопреемстве банком не ставился и судом не разрешался". В итоге Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда решения по этому спору отменила и велела дело пересмотреть с учетом своих разъяснений.

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