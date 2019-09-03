Володин рассказал о парламентской работе по противодействию терроризму

Российские депутаты примут участие в антитеррористической конференции в Стамбуле в середине октября, это часть постоянной работы, которую они ведут на международных парламентских и экспертных площадках, рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Во вторник, когда в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом, спикер Госдумы напомнил о трагедии в Беслане и других преступлениях террористов в разных городах России.

"Это трагический день для всех нас. В результате террористического акта в эти дни 2004 года в городе Беслане в Северной Осетии погибли дети и женщины. Мы скорбим вместе с семьями погибших", - приводит слова Володина сайт нижней палаты парламента.

Память о невинных жертвах, погибших при взрывах жилых домов в Москве, в Волгодонске, в театральном центре на Дубровке, Беслане, во время других страшных трагедий в России и за рубежом - требует объединения всех стран в борьбе с этим злом, уверен парламентарий.

"Депутаты ГД продолжат работу по противодействию терроризму, в том числе и на международных площадках - 11-12 октября примут участие в региональной конференции в Стамбуле вместе с парламентариями Турции, Ирана, Пакистана, Афганистана и Китая, где эта тема будет одной из главных. Мы также планируем обсудить вопрос создания единого списка террористических организаций", - сообщил он.

Напомним, 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Он был учрежден в память о трагических событиях в Беслане 1-3 сентября 2004 года. Группа террористов захватила заложников в школе №1 во время торжественной линейки, посвященной Дню знаний. В течение двух с половиной дней боевики удерживали 1128 человек, среди которых были дети, их родители и сотрудники школы. В результате теракта погибли 314 человек из числа заложников, из них 186 несовершеннолетних.