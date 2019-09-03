Рулевой "Ростова" Валерий Карпин во второй раз подряд признан лучшим тренером Российской премьер-лиги (РПЛ).

В голосовании, в котором принимали участие эксперты и болельщики, Карпин обошел Олега Кононова ("Спартак"), Юрия Семина ("Локомотив"), Сергея Матвеева ("Краснодар") и Виктора Гончаренко (ЦСКА).

Победа Валерия Георгиевича в этой номинации не случайна. Ростовчане на старте сезона действительно выглядят здорово. Клуб с берегов Дона делит лидерство с "Краснодаром" и "Зенитом", а в последнем туре команда Карпина обыграла на выезде вице-чемпиона страны "Локомотив" (2:1).

Несмотря на все последние успехи "Ростова", его тренер далеко не всегда доволен игрой своих футболистов. К примеру, после вышеупомянутой встречи с "железнодорожниками" Карпин посетовал на слабую реализацию.

- Да, мы забили два мяча, но еще три стопроцентных момента не использовали. Мягко говоря, сегодня была не самая хорошая игра в нашем исполнении, - отметил специалист.

А накануне в России и Европе закрылось летнее трансферное окно. Громких событий было более чем достаточно.

В Премьер-лиге оно получилось, пожалуй, самым интересным и щедрым за последние несколько лет. Суммарно все 16 клубов потратили чуть более 230 миллионов евро. Самыми активными игроками на "рынке" были "Зенит" и "Спартак".

Питерцы потратились на новичков на сумму 66 миллионов евро. Самым дорогим трансфером стал переход полузащитника "Барселоны" Малкома за 40 миллионов.

По традиции в центре внимания был и "Спартак". Москвичи избавились от группы футболистов, а вместо них купили новичков на 42 миллиона евро. Самый звездный из них - чемпион мира-2014 немец Андре Шюррле, взятый в аренду у дортмундской "Боруссии".