Заседание ЕЦБ 12 сентября может стать историческим и изменить евро

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя "Информационно-аналитического центра "Альпари", специально для "Российской газеты":

- Первый месяц осени обещает быть богатым на события. Остановимся на наиболее важных. Для финансового рынка России осень стартует с принятия ЦБ РФ решения по ключевой процентной ставке, о котором мы узнаем 6 сентября.

По нашим прогнозам, ЦБ на ближайшем заседании решит снова понизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта. И в итоге она упадет до 7 процентов. Конечно, ипотечники и бизнес, особенно малый и средний, будут приветствовать очередное решение регулятора о снижении ставки. Но у валютного рынка может быть иное мнение, и рубль на это решение, не исключено, отреагирует снижением курса.

Также в первой декаде сентября Росстат выпустит данные о темпах роста потребительских цен в августе. Скорее всего, традиционная августовская дефляция на продукты питания напомнит о себе, и, по прогнозам ИАЦ "Альпари", в августе годовая инфляция потребительских цен может опуститься ниже 4,7 процента. Хотя замедление инфляции благоприятно сказывается на экономике страны, не факт, что в этот раз оптимистичные данные сработают в пользу укрепления рубля, особенно если ЦБ РФ понизит ключевую процентную ставку.

12 сентября состоится заседание Европейского ЦБ, где будет приниматься решение по процентной ставке. Обычно решение ЕЦБ по процентной ставке было легко предсказуемо - в еврозоне она в течение многих лет оставалась без изменений на нулевом уровне.

Но сентябрьское заседание ЕЦБ может стать историческим, так как новое руководство регулятора может объявить о мерах по дальнейшему смягчению монетарной политики и стимулированию экономического роста за счет низких процентных ставок.

Более того, на сентябрьском заседании даже не исключено снижение процентной ставки, которая может стать отрицательной, как, например, в Японии или в не входящей в Евросоюз и еврозону Швейцарии. Смягчение монетарной политики в еврозоне может негативно повлиять на курс евро и одновременно предоставить рублю шанс укрепиться по отношению к единой европейской валюте.

А 18 сентября свое решение по процентной ставке обнародует Федеральная система США. Консенсус американских экспертов уже прогнозирует, что ФРС снова решит понизить процентную ставку на 25 базисных пунктов, теперь уже до интервала в 1,75-2 процента. Это решение вкупе с ожидаемыми комментариями главы Федрезерва Джерома Пауэлла может оказать негативное влияние на доллар и дать рублю еще один шанс на рост.

В течение всего месяца рубль, как и другие мировые валюты, может зависеть от развития торговых взаимоотношений между США и Китаем, а также от заявлений президента США Дональда Трампа по этому вопросу. Прогнозировать, что скажет непредсказуемый Трамп - дело неблагодарное. Однако фактор торговой войны и "фактор Трампа" в течение всего месяца может повлиять на курсы мировых валют в любую сторону. Так что в сентябре рублю следует приготовиться к высокой волатильности.

Кроме того, фактор новых санкций против России рано снимать с повестки дня. Речь идет и о "санкционных" законопроектах, которые рассматриваются в Конгрессе США, и о назревающем новом скандале, связанном с убийством в Германии неким гражданином России бывшего террориста. Эту историю как минимум немецкие СМИ пытаются приравнять к "делу Скрипалей", а наиболее антироссийски настроенные политики требуют введения против России новых санкций со стороны Евросоюза. Подождём развития событий.

Исходя из всего этого, мы ожидаем, что в сентябре доллар будет находиться в диапазоне в 64-67 рублей, а евро - в пределах в 72-75 рублей.

Для физлиц на сентябрь мы бы рекомендовали большую часть сбережений, примерно 60 процентов, держать в долларах, а остальное в рублях. Подешевевший евро следует приобретать только если вы собираетесь провести отпуск в странах еврозоны.