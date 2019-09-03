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03.09.2019,  
14:46
Текст:  Алексей Моисеев

ЗиЛ-131 со скорострельными "Рогатками" замечены на учениях "Селенга-2019"

В Монголии на полигоне Мунх Хэт прошли совместные российско-монгольского учения "Селенга-2019". На них были задействованы различные образцы боевой техники, всего, по данным пресс-службы Восточного военного округа, около 300 единиц. В основном машины российского производства.
Фото: Минобороны РФ Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Так, танки были представлены Т-72А и Т-72Б3, а бронетехника пехоты - БМП-1 и БМП-2, БТР-70М, БТР-82А. Также в учебных боевых действиях участвовали САУ 2С3 "Акация", РСЗО БМ-21 "Град" и зенитные самоходки ЗСУ-23-4 "Шилки".

Из иностранного можно было увидеть лишь переданные немцами монгольской армии вездеходы Unimog с установленными на них станковыми противотанковыми гранатометами СПГ-9.

Фото: MoserB / wikimedia.org
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Также обращали на себя внимание автомобили ЗиЛ-131 со скорострельными "рогатками" - малокалиберными зенитными пушками ЗУ-23-2. Бойцы противовоздушной обороны сухопутных войск Монголии прикрывали действия воюющих с условным противником подразделений.

Необходимо отметить, что такие 23-мм орудия, несмотря на почтенный возраст, по-прежнему популярны в различных армиях мира. Их активно применяют против террористов в Сирии и Ираке.

Служат они и в европейских армиях. Так, в Финляндии ими вооружили грузовики Sisu. В Беларуси на шасси Урал-43202 создан мобильный комплекс 2К20 "Зенит".

Не забывают о "рогатке" и на Родине. Только в последние годы в России разработаны сверхмобильная артиллерийская многоцелевая установка "Самум" и ЗУ-23М, которые демонстрировались на международных военно-технических форумах "Армия".

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