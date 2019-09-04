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04.09.2019 13:50
Рубрика: Общество
Проект: Медиацентр

6 сентября - встреча с лауреатами XIX Международного Пушкинского конкурса

Жюри Пушкинского конкурса "РГ" выбрало лауреатов. Фото: Аркадий Колыбалов/РГ Жюри Пушкинского конкурса "РГ" выбрало лауреатов. Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
Жюри Пушкинского конкурса "РГ" выбрало лауреатов. Фото: Аркадий Колыбалов/РГ

В пятницу, 6 сентября, в 14:30 в медиацентре "Российской газеты" состоится встреча с лауреатами XIX Международного Пушкинского конкурса для учителей русского языка за рубежом, организаторами которого выступают "Российская газета" совместно с Правительством Москвы.

Пушкинский конкурс был учрежден в 2000-м году. За девятнадцать лет более шести тысяч учителей приняли в нем участие, 950 человек стали лауреатами конкурса и экспертами "Российской газеты". От них мы узнаем о самочувствии русского языка за рубежом, и главное о том, как миллионы соотечественников сохраняют связь со своей родиной, со страной великой культуры.

В этом году участники конкурса представили свои размышления на тему: "220: Пушкин под напряжением. Памятник или блогер? Не мешают ли классики учить русский новому поколению?". Эссе прислали из 39 стран. Впервые - из Иордании, Македонии и Сирии. Лидером по количеству присланных работ в этом году стал Казахстан.

Лауреатами этого года стали 50 учителей из 21 страны.

7 сентября в Белом зале Правительства Москвы состоится торжественная церемония награждения лауреатов XIX Международного Пушкинского конкурса.

Дополнительную информацию о Пушкинском конкурсе можно найти на сайте.

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