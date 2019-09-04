Об участии Беларуси в московском книжном форуме рассказал министр информации Александр Карлюкевич

В этом году Республика Беларусь участвует в престижном книжном форуме в качестве почетного гостя. О том, с чем приехали белорусские книжники в Москву, рассказал "СОЮЗу" министр информации Беларуси Александр Карлюкевич.

Беларусь постоянно представлена на Московской международной книжной выставке-ярмарке. Чем будет отличаться ее участие в этом году?

Александр Карлюкевич: Статус почетного гостя на любой выставке накладывает особую печать на участии страны в ее программе. В нынешнем феврале Российская Федерация на площади 200 м[2] представила свой стенд на Минской книжной выставке как наш главный гость. Теперь мы знакомим россиян и гостей из других стран с книгой белорусского производства в таком же формате и на такой же площади. Это и значимо, и ответственно для нас, для всех белорусских издателей. В минувшем году мы выпустили около 10 тысяч наименований книг. О том, что они интересны читателям, востребованы, говорят продажи в сети книжной торговли, достаточно интенсивное развитие системы "Белкниги" - с открытием новых книжных магазинов по стране, с модернизацией уже известных торговых объектов. Многие наши издания удостоены высоких наград на конкурсе "Искусство книги СНГ". Кстати, вручение Гран-при, дипломов по итогам этого ежегодного престижного соревновательного марафона пройдет тоже на московской выставке. Каждый раз мы используем программу участия в выставке для пропаганды белорусской книги, для того, чтобы показать не просто основные тенденции в своем книгоиздании, а рассказать через книгу об основных направлениях странового развития, о главных событиях года в Республике Беларусь.

Верю, что в Москве скоро увидят свет книги, презентующие через художественное слово современный мир Беларуси, всю ее сущность, весь характер белорусов

Поэтому на стенде будет достаточно много историко-краеведческой, просветительской литературы, книг о Великой Отечественной войне, изданий, рассказывающих о Беларуси спортивной, о туристическом потенциале нашей страны. Это, разумеется, связано и с тем, что в Беларуси идет Год малой родины, мы делаем много в связи с героико-патриотической акцией "Беларусь помнит", связанной и с 75-летием освобождения Беларуси от фашистских захватчиков, и с предстоящим в 2020 году 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. К тому же в 2019-м Минск принимал II Европейские игры.

Какие сюрпризы ждут посетителей белорусского стенда?

Александр Карлюкевич: Белорусскую делегацию представляют по традиции книгоиздатели, авторы, полиграфисты. Особенно много в этом году участвует писателей. Мы заранее готовились к выставке. Издали ряд книг, которые объединяют Беларусь и Россию. Надо отметить, что у Министерства информации Республики Беларусь сложились в этом плане хорошие отношения с Постоянным Комитетом Союзного государства. Наши издательства выпустили много книг при его поддержке. Отмечу такое интересное издание, как "Длинное-длинное детство" лауреата Ленинской премии Мустая Карима, чьим именем назван международный аэропорт в Уфе. В эту же книгу вошли и документальные материалы, в которых писатели из разных уголков России рассказывают о своих встречах с классиком башкирской литературы. "Мастацкая лЄтаратура" подготовила сразу две книги в серии "Сябрына: поэзия народов России" - чеченского поэта Адама Ахматукаева и коллективный сборник "Корни силу берегут", представляющий 14 национальных литератур России. Повезем на выставку и литературно-художественный альманах "Созвучие", в котором рядом произведения писателей Беларуси и России. Кстати, эти издания - часть системной работы по развитию белорусско-российских литературных связей. Отрадно, что к выставке увидела свет двухтомная документальная биография "Академик Е. Карский", посвященная великому белорусскому и российскому ученому-языковеду, этнографу, которую не просто написал, а создал, выпестовал в своих архивных, музейных поисках правнук академика - санкт-петербургский инженер-кораблестроитель Александр Карский. Отдельные разделы этого повествования публиковались в журнале "Нёман".

В Москву на выставку-ярмарку приехали около 100 тысяч книг из 33 стран мира. Фото: РИА Новости.

Как бы вы оценили перспективы белорусской книги на российском рынке? Что, судя по прошлым выставкам, интересно россиянам?

Александр Карлюкевич: На выставке будет представлена наша классика: и Якуб Колас, и Владимир Короткевич, и другие легендарные белорусские писатели. Причем книги Владимира Короткевича мы везем в Москву и на русском, и на белорусском языках. Знаем из опыта предыдущих лет, что как раз классику спрашивают, к ней есть интерес и выходцев из Беларуси. На открытие стенда мы заранее пригласили много друзей, наших соотечественников из ФНКА "Белорусы России".

А появились ли новые проекты белорусско-российского сотрудничества в области литературы?

Александр Карлюкевич: Пройдет немало презентаций, на которых читателей, гостей познакомят с вышедшими в Минске книгами российских авторов. Речь и об известной детской писательнице Наталье Игнатенко, творчество которой хорошо знают и в Беларуси. А также о поэтах, прозаиках России, живущих и работающих в Москве, но имеющих белорусские корни, - Алесе Кожедубе, Любови Турбиной, Валерии Казакове, Александре Черняке.

Что дает участие в подобных форумах? Есть ли какие-то ожидания конкретно от Московской выставки-ярмарки?

Александр Карлюкевич: Хочется, чтобы активнее развивалось сотрудничество московских, российских книгоиздателей с Беларусью. Как и в прежние годы, белорусским писателям есть что предложить читателю постсоветского пространства. Это одинаково касается и художественной, и документальной литературы. Надеюсь, снова в Москве будут издаваться книги и наших классиков, Владимира Короткевича - прежде всего. Тем более что существуют замечательные переводы его книг, которые много лет назад сделала москвичка Валентина Щедрина, белоруска с Гомельщины. Верю, что в Москве скоро увидят свет книги, презентующие через художественное слово современный мир Беларуси, всю ее сущность, весь характер белорусов, - книги Алеся Бадака, Владимира Гниломедова, Владимира Саламахи, Елены Браво, Андрея Федоренко, Раисы Боровиковой и других наших известных творцов.