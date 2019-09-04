Российская армия в 2019 году получит первую партию санитарных автомобилей "Линза", созданных на базе камазовского шасси К53949 "Тайфун".

Платформа К53949 семейства "Тайфун" появилась в 2015 году. И оказалась настолько удачной, что за короткое время на ее базе создан целый ряд хорошо защищенных машин различного назначения.

В интервью информагентству РИА Новости главный конструктор предприятия-разработчика данных машин Игорь Зарахович отметил, что "Линза" прошла весь цикл испытаний, предусмотренных контрактом на опытно-конструкторскую работу. К поставкам в войска автомобиль готов.

К53949 "Тайфун" представляет собой автомобиль повышенной защищенности. Его корпус выдерживает подрыв взрывного устройства мощностью до 8 килограммов в тротиловом эквиваленте под любым колесом и в любом месте под днищем. На машине установлена комбинированная защита из керамической брони, под которой находится броневая сталь, что исключает поражение бронебойно-зажигательными пулями. Кроме того, автомобиль оснащен пятью видеокамерами, которые обеспечивают круговой обзор экипажу и водителю машины в случае поражения лобового бронестекла. Полная масса около 15 тонн, максимальная скорость - 105 км/ч.

Основной санитарной машиной в отечественных вооруженных силах до сих пор остается "УАЗ 3962", именуемый в просторечии "буханкой". Неприхотливая, простая в управлении и обслуживании, очень проходимая, эта армейская "санитарка" все-таки устарела. Да и годится она лишь там, где шальные пули не летают и фугасы на дорогах не лежат.

Теперь военным медикам не придется заимствовать у мотострелков их колесную и гусеничную бронетехнику для использования ее на поле боя. У них будет свой броневичок - очень защищенный, высокопроходимый, да еще имеющий достаточно мягкую подвеску.

Имя автомобиля озвучено. Первоначально "Линзой" называлось задание на проведение опытно-конструкторских работ по созданию двух вариантов армейских "санитарок".

Санитарная "Линза" выдержит подрыв фугаса мощностью до 8 кг в тротиловом эквиваленте под любым колесом и в любом месте под днищем, а также обстрел бронебойно-зажигательными пулями

Одна машина - это медицинский транспортер для поиска, сбора и вывоза раненых с поля боя и очагов массовых санитарных потерь. В этом варианте машина должна иметь три сиденья для экипажа и шесть откидных сидений для раненых, а также крепления для размещения 2-4 носилок. Другой вариант - это машина медицинского пункта батальона, предназначенная для перевозки медицинского имущества и развертывания на ее базе медицинского пункта батальона. В этом случае автомобиль имеет пять сидений для экипажа, крепления для размещения двух носилок, оснащается каркасной палаткой.

Надо понимать, что минобороны выбор сделало, и на базе К53949 "Тайфун" будут выпускаться два варианта "Линз", первые партии которых, как было сказано, пойдут в войска уже в этом году.