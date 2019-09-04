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04.09.2019 10:14
Рубрика: В мире

Армия Венесуэлы приведена в состояние боеготовности на границе с Колумбией

Текст: Сергей Новиков

Президент Венесуэлы Николас Мадуро приказал привести войска Боливарианской Республики, дислоцированные на границе с Колумбией, в состояние повышенной боевой готовности.

Фото: Reuters
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"Правительство Колумбии не просто довело свою страну до внутренней войны, а теперь еще пытается использовать это как предлог для начала военного конфликта с нашей страной", - цитирует El Universal Мадуро, который заявил об этом во время выступления в Военном университете Каракаса.

"Я приказал руководству вооруженных сил привести войска на колумбийской границе в состояние повышенной боеготовности, учитывая угрозу агрессии против Венесуэлы со стороны Колумбии", - подчеркнул Мадуро, объявив, что с 10 по 28 сентября в приграничной зоне пройдут военные учения.

Такой шаг стал закономерным ответом на непрекращающиеся обвинения со стороны Боготы в адрес Каракаса в поддержке колумбийских повстанцев из Революционных вооруженных сил Колумбии - Армии народа (FARC). По мнению президента Колумбии Ивана Дуке, к недавнему решению полевых командиров FARC разорвать мирное соглашения с правительством и вновь взяться за оружие причастны венесуэльские власти. Кроме того, звучат обвинения и в том, что колумбийские повстанцы с молчаливого согласия властей Венесуэлы используют территорию сопредельного государства для тренировок и перегруппировки сил.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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Такая постановка вопроса особенно вновь порождает все больше разговоров о возможной военной интервенции в Венесуэлу. Ведь еще полгода назад антивенесуэльская коалиция под предводительством США всерьез рассматривала вопрос вторжения в Боливарианскую Республику с целью смещения неугодного им правительства Мадуро. Но тогда от такого решения под давлением мировой общественности решили отказаться.

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