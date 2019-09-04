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04.09.2019 00:41
Рубрика: Экономика

Гараж и гражданин

Автовладельцы смогут регистрировать свои парковочные места как собственность
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Неделя № 197(7955)
Проект закона "О праве собственности на гаражи и гаражных объединениях" в случае принятия развеет тревоги хозяев гаражей и парковочных мест.
Гараж - не просто помещение, где ночует автомобиль. Нечто большее: личное пространство и место, где отдыхает душа. Фото: Владимир Веленгурин / ТАСС Гараж - не просто помещение, где ночует автомобиль. Нечто большее: личное пространство и место, где отдыхает душа. Фото: Владимир Веленгурин / ТАСС
Гараж - не просто помещение, где ночует автомобиль. Нечто большее: личное пространство и место, где отдыхает душа. Фото: Владимир Веленгурин / ТАСС

Как отметил председатель Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, "гаражный вопрос" сегодня стоит достаточно остро.

Новый закон детально пропишет права владельцев гаражей и парковочных мест. "Законопроектом предлагается комплексное решение уже довольно застарелых для российской правовой действительности проблем в специальном нормативном правовом акте", - сообщил "РГ" инициатор проекта Павел Крашенинников.

Фото: mantinov / iStock
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До сих пор гаражи и парковочные места были, помимо прочего, еще и точкой тревоги: душа болела за будущее, не прикажут ли завтра убираться со своим железным конем из гаража куда подальше, а сам гараж снесут, потому что стоит не там, где положено.

Проект касается не только гаражей, но и гаражных стоянок, и парковочных мест. Недавно был принят закон, разрешивший оформлять права собственности на машино-места в жилых домах, бизнес-центрах, других зданиях и сооружениях. Однако на практике возникли проблемы.

Как пояснил Павел Крашенинников, законодательство не дает определения объекту, предназначенному для стоянки и хранения транспортных средств. В связи с этим владельцы зачастую не могут зарегистрировать свое право собственности на уже возведенный гараж, а также иной объект, предназначенный для стоянки и хранения транспортных средств.

Например, сейчас во многих дворах устраивают стоянки под навесом. Насколько это законно? Можно ли оформить такое место в личную собственность?

Или еще юридический вопрос: как отличить отдельный гараж от гаражного бокса?

Как объясняют юристы, оформить в боксах место в индивидуальную собственность практически невозможно: слишком много нюансов.

Фото: istockphoto.com
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Поэтому, как правило, ни продать, ни подарить бокс юридически чисто не получится. Или надо пройти невероятно сложный путь через массу инстанций.

В итоге получается, что где-то правила работают, и владельцы тех же машино-мест в подвалах новых многоквартирных домов без проблем оформляют свои стоянки в собственность. А где-то нет никаких правил.

Возникают правовые трудности и в деятельности гаражных объединений.

Как объясняет Павел Крашенинников, эти проблемы связаны с отсутствием комплексного нормативного правового регулирования вопросов участия данных объектов в гражданском обороте, правового положения гаражных (гаражно-строительных) кооперативов, а также прав и обязанностей их членов.

Прямая речь

Что предлагается в законопроекте?

Павел Крашенинников, председатель Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству

Фото: РИА Новости

- Во-первых, законопроект предлагает общий подход к определению объекта, предназначенного для стоянки и хранения транспортных средств, государственной регистрации прав на него. Закрепляются определения понятий: гараж, гаражный комплекс, машино-место. Устанавливаются положения о доле каждого собственника гаража или машино-места в праве собственности на общее имущество, определяются перечень общего имущества и основы его использования. Во-вторых, законопроект определяет формы объединений собственников гаражей или машино-мест: гаражный кооператив, который является видом потребительского кооператива, и гаражное товарищество, являющееся видом товарищества собственников недвижимости. Это позволит создавать некоммерческие организации с целью управления общим имуществом. Определяется порядок создания гаражного кооператива и гаражного товарищества, их реорганизации и ликвидации, структура их органов управления, порядок избрания, компетенция и ответственность. Законопроект предлагает наиболее полное решение "гаражной проблемы" с тем, чтобы обеспечить владельцам гаражей и машино-мест защиту права собственности, а также возможность комфортного использования своего транспортного средства.

Гараж - не просто помещение, где ночует автомобиль. Нечто большее: личное пространство и место, где отдыхает душа.

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