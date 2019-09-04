Беларусь - почетный гость Московской международной книжной выставки-ярмарки

В российской столице в павильоне N 75 ВДНХ открылась XXXII Московская международная книжная выставка-ярмарка, она будет работать до 8 сентября. Свои новинки представили более 500 издательств из 33 стран мира, всего на ярмарке будет около 100 тысяч книг.

В церемонии открытия белорусского стенда приняли участие Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота, министр информации Беларуси Александр Карлюкевич, спецпредставитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям России Владимир Григорьев.

Выступивший на церемонии открытия белорусского стенда Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота сказал:

- Поздравляю с открытием белорусского книжного стенда! Он здесь не один - тут целый книжный город. Помимо книг белорусы привезли большую коллекцию старинного оборудования, которым пользовались первопечатники. Это говорит о том, что Беларусь всегда представляла собой один из центров мировой цивилизационной культуры. Это крайне важно знать и помнить, ведь и сегодня мы выстраиваем единое информационно-культурное пространство. Собственно этому в значительной мере и посвящена деятельность Союзного государства...

Среди новинок белорусского стенда - книги, посвященные знаковым событиям в жизни республики: Году малой родины и 75-летию освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Особый интерес вызовет у посетителей презентация проекта известного коллекционера Владимира Лиходедова "В поисках утраченного". Это уникальная коллекция из 25 книг, которые отражают далекое прошлое и современность.

В Москву привезли и печатный станок в виде зубра. Фото: Егор Щербенков.

Но главное украшение - стилизованный зубр, выступающий в качестве символа печатной письменности. Голова сделана в форме буквы "алеф" - первой буквы алфавита многих древних языков. Кстати, она символизировала в свое время бычью голову. От нее произошли греческая "альфа" и славянская "аз". Интересно, что каждая деталь животного - это деталь печатного станка XIX - начала XX века. Шерсть, например, сделана из типографского шрифта, сердце - типографские механизмы. Есть в образе и скорининские мотивы: солнце, луна...

Обсуждению совместных работ белорусских и российских писателей был посвящен "круглый стол", прошедший вчера в Москве в Посольстве Беларуси в России.

По традиции в рамках выставки белорусская делегация примет участие в церемонии награждения лауреатов Международного конкурса государств-участников СНГ "Искусство книги". Кстати, белорусские издания на этом конкурсе отмечались дипломами двадцать (!) раз, включая высшую награду конкурса Гран-при.

Так, на прошлогодней выставке белорусские книгоиздатели в девяти номинациях из десяти получили дипломы первой степени. А Гран-при была удостоена книга "Янка Купала. А хто там Єдзе? На мовах свету". Кроме того, Центральный книжный магазин "Белкнига" был отмечен дипломом "Лучшее книготорговое предприятие СНГ".

Стоит выделить и презентацию проекта "Читаем вместе - познаем друг друга", задуманного и организованного Президентской библиотекой Беларуси, Советом по культурному сотрудничеству стран - участниц СНГ и Исполнительным комитетом СНГ.

В него вошли 54 лучшие книги СНГ, изданные за последние четверть века национальными издательствами.

Всякий раз организаторы Московской международной книжной выставки-ярмарки стараются привнести в ее работу что-то новое, помогающее посетителю в его путешествии по ярмарке. Этот год не стал исключением. Так, дирекция выставки решила отказаться от стендов-островов, которые могли себе позволить преимущественно крупные издательства. Теперь все пространство выставки поделено на тематические зоны - художественная литература, поэзия, детские книги, фантастика... Не забыты и "мелкие издатели": тем, кому не потянуть оплату большого стенда, предложено арендовать обычные книжные полки.

...Переступив порог ярмарки, гость сразу попадает в центр крупной экспозиции "Рисованные миры: 1001 выдающаяся детская книга". Идея родилась совсем недавно и не на пустом месте. Дело в том, что дирекция Московской книжной выставки-ярмарки подписала договор о сотрудничестве с Болонской международной ярмаркой детской литературы. Это крупнейший в Европе смотр книг для детей. Вот и было решено организовать что-то подобное и в Москве...