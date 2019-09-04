Большой театр Беларуси начинает сезон с премьеры - оперы "Князь Игорь"

C "половецкими плясками" и российской примой в роли Ярославны. 15 сентября свой 87-й по счету сезон Большой театр оперы и балета Беларуси откроет главным музыкальным творением Александра Бородина.

А вот кто из артистов выйдет воскресным вечером 15 сентября в главной роли, пока неизвестно. Фото: Алексей Столяров.

Нынешняя постановка станет шестым обращением театра к знаменитой партитуре Бородина. В творческой биографии дирижера-постановщика Александра Анисимова различных режиссерских прочтений оперы не меньше:

- "Князь Игорь" живет со мной много лет: в разных странах, городах, театрах. Любовь к этому произведению зародилась еще в студенческие годы. Это во многом хоровая партитура, а поскольку я учился как хоровик (окончил Ленинградскую консерваторию в классе знаменитого профессора Кудрявцевой), то моя привязанность к ней закономерна...

Новая версия "Князя Игоря" будет принципиально отличаться от всех предыдущих. Маэстро Анисимов не скрывает: это решение во многом продиктовано знакомством с Анной Булычевой - российским музыковедом, которая плотно работает с наследием Александра Бородина.

У режиссера-постановщика Галины Галковской - свое видение премьерной новинки:

- Наша опера будет светлой. Но не значит, что она будет легко восприниматься. Это означает лишь то, что мы никогда не позволим себе лишить зрителя надежды. Надежды на то, что в жизни всегда побеждает любовь и благородство.

Детали постановки Галина Галковская не раскрывает. Но обещает одно: Князь Игорь не будет представлен в ней неудачником:

- В последних концепциях его нередко выставляют как лузера, причем дважды: и битву проиграл, и мира с половцами не добился. И в том, как это преподносится, Князь Игорь до сих пор несет на себе крест неудачника. Каждый человек имеет право на ошибку, но человек, который искупает эту ошибку, не может быть непонятым. В режиссерских версиях последних двух десятилетий акцент сделан на неудачный поход, в котором Игорь потерял дружину и попал в плен. Но режиссеры при этом забывают уточнить, что когда он вернулся в Путивль и собрал новое ополчение, он все-таки разбил половцев! Часто из поля творческого зрения постановщиков выпадают и удивительные свойства его души: благородство, сила духа, достоинство, с которым он превозмог неудачи.

Что касается роли Ярославны, то сейчас эту партию репетируют сразу 5 актрис. В их числе и российская прима Ирина Крикунова. Певица - давний друг Минска и Большого театра, последний раз выступала на этой сцене в качестве приглашенной солистки в опере "Мадам Баттерфляй":

- Партитура "Князя Игоря" мне уже хорошо знакома, я пела в спектаклях в Красноярске, Самаре, Перми. Нынешняя постановка интересна по многим причинам. Во-первых, многое из того, что услышит минский зритель, не исполнялось до этого ни на одной сцене мира. И во-вторых, образ Ярославны в постановке Галины Галковской получился весьма укрупненным, от одинокой страдающей женщины акцент сместился в сторону сильного политического лидера.

А вот кто из артистов выйдет воскресным вечером 15 сентября в главной роли, пока неизвестно. Театр по традиции сохраняет интригу до самой премьеры. Сейчас в образ князя вживаются сразу три баритона: народный артист Беларуси Владимир Петров и заслуженные артисты Станислав Трифонов и Владимир Громов.

Кстати

В 2013 году на исторической сцене Большого театра России "Князя Игоря" поставил патриарх советской режиссуры, многолетний руководитель Театра на Таганке Юрий Любимов. Автором новой музыкальной редакции стал Павел Карманов, а хореографию возобновил Юрий Григорович. На протяжении многих лет "Князь Игорь" составляет основу "русской" части репертуара театра. Опера выдержала семь постановок и никогда не исчезала с афиш надолго. Всего "Князь Игорь" прошел в Большом театре России более тысячи раз.