ЦБ: Жертвами преступных операций в соцсетях чаще является молодежь

Банк России отметил всплеск числа преступлений, связанных со взломом аккаунтов в социальных сетях.

Многие сталкивались с ситуацией, когда преступники, взломав страницу, начинают писать сообщения от лица ее владельца. Так можно выдумать сложную ситуацию и вызвать сочувствие у знакомых, войти в доверие и добиться от них перевода денег на решение проблемы.

Однако в последнее время люди в возрасте стали реже попадаться на такие уловки мошенников. Теперь сообщениям с просьбой перевести деньги чаще верят люди 30-45 лет. Около 65 процентов среди них занимают женщины, сообщил замначальника департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев в интервью газете "Известия".

Еще одна причина, почему люди в возрасте не являются ключевой аудиторией таких преступников: у пенсионеров, даже если они хорошо освоили социальные сети, обычно нет крупных сумм на карте, они вообще чаще всего предпочитают наличные. Соответственно таким атакам в соцсетях подвержены именно молодые люди. Им стоит быть бдительнее.