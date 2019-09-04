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04.09.2019 19:46
Рубрика: Власть

Ремонт танков с выездом

Чинить военную технику смогут частные компании
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 198(7956)
Чинить и поддерживать в работоспособном состоянии вооружение, авиационную и бронированную технику в будущем смогут компании, не имеющие отношения к ее производителям. Причем для этого вышедший из строя танк или вертолет не придется никуда везти - предполагается, что новые лицензированные сервис-центры по обслуживанию и ремонту вооружения и военной техники появятся непосредственно на территории воинских частей. Кроме того, некоторые "танкомастерские" будут выезжать на полигоны, где проходят учения, чтобы в случае необходимости подлатать бронетехнику прямо на месте маневров.

В настоящее время сервисным обслуживанием танков, самолетов, бронетранспортеров и другой техники занимаются производители. Главная загвоздка - для того чтобы провести ремонт, технику приходится отправлять на завод, который зачастую располагается очень далеко от места приписки военной техники.

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Новый порядок обслуживания армейской техники прописан во внесенном в Думу правительственным законопроекте. Отмечается, что будут созданы новые рабочие места, обеспечены логистическая поддержка и материально-техническое сопровождение сервисных работ.

"Сервисное обслуживание включает в себя гарантийный и технический надзор, текущий ремонт, техническое обслуживание. При этом производить капитальный ремонт как и прежде будут предприятия-изготовители", - пояснил "РГ" член правительственной комиссии по законопроектной деятельности Владимир Груздев.

Законопроект устанавливает переходный период до 1 января 2021 года. До этого срока юрлица и индивидуальные предприниматели должны будут получить лицензию на право ведения сервисного обслуживания вооружения и военной техники.

Власть Безопасность Армия Законопроекты и комментарии
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