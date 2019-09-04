В настоящее время сервисным обслуживанием танков, самолетов, бронетранспортеров и другой техники занимаются производители. Главная загвоздка - для того чтобы провести ремонт, технику приходится отправлять на завод, который зачастую располагается очень далеко от места приписки военной техники.
Новый порядок обслуживания армейской техники прописан во внесенном в Думу правительственным законопроекте. Отмечается, что будут созданы новые рабочие места, обеспечены логистическая поддержка и материально-техническое сопровождение сервисных работ.
"Сервисное обслуживание включает в себя гарантийный и технический надзор, текущий ремонт, техническое обслуживание. При этом производить капитальный ремонт как и прежде будут предприятия-изготовители", - пояснил "РГ" член правительственной комиссии по законопроектной деятельности Владимир Груздев.
Законопроект устанавливает переходный период до 1 января 2021 года. До этого срока юрлица и индивидуальные предприниматели должны будут получить лицензию на право ведения сервисного обслуживания вооружения и военной техники.