В сентябре вступает в силу ряд законов, которые касаются водителей, дачников, жителей села, любителей дронов и владельцев электронных кошельков и предоплаченных платежных карт.

Миллиону сельчан прибавили пенсию

Около миллиона неработающих сельских пенсионеров получили в этом году доплату к пенсии - в среднем по 1,3 тыс. руб. 1 сентября истек срок, в течение которого Пенсионный фонд России должен был сделать перерасчет размера фиксированной выплаты страховой пенсии по старости и страховой пенсии по инвалидности людям, не менее 30 лет проработавшим в АПК, проживающим в сельской местности и не имеющим оплачиваемой работы. Они получили 25-процентную надбавку к фиксированной выплате.

Как уточнили "РГ" в ПФР, перерасчет сделали 937 тысячам человек. Его провели на основании пенсионных дел. В среднем пенсии выросли на 1,3 тысячи рублей, а у получателей пенсии по инвалидности, имеющих третью группу, - на 667 рублей.

В фонде напомнили, что при подсчете стажа, дающего сельским пенсионерам право на повышенную фиксированную выплату, учитывается работа в колхозах, совхозах и других сельхозпредприятиях и организациях при условии занятости в животноводстве, растениеводстве и рыбоводстве. Например, в качестве агрономов, трактористов, ветеринаров и др. Право на прибавку дают более 500 сельхозпрофессий. Работа, которая выполнялась до 1992 года в колхозах, машинно-тракторных станциях, межколхозных предприятиях, совхозах, крестьянских хозяйствах, сельскохозяйственных артелях, включается в сельский стаж вне зависимости от наименования профессии, специальности или занимаемой должности.

Ограничивается вывод наличных с анонимных кошельков и карт

Снятие наличных с электронных кошельков и предоплаченных карт с 15 сентября возможно только при упрощенной идентификации гражданина.

Вступают в силу поправки в закон о национальной платежной системе (от 18 марта 2019 года N 33-ФЗ), принятые, чтобы усложнить использование анонимных средств для отмывания денег и других противоправных целей.

Упрощенную идентификацию могут пройти только граждане РФ. Сделать это можно через портал госуслуг или на сайте сервиса, указав данные российского паспорта и дополнительного документа, например ИНН или СНИЛС. Перечень документов закреплен законодательно.

Конкретно

Самовольно занятую землю можно узаконить, если соседи не против

Если человек более 15 лет назад самовольно занял участок и пользуется им без претензий со стороны соседей, то он сможет оформить часть этой земли в собственность при проведении комплексных кадастровых работ.

Такое право появится с 16 сентября.

Помимо того что обязательно нужно использовать "прихваченные" сотки более 15 лет, надо не иметь споров с соседями, а также претензий со стороны органов власти. Если муниципалитет заказывает проведение комплексных кадастровых работ и кадастровые инженеры выявляют самовольно занятые участки, то они эти сведения отражают в своих отчетах. Решение же о корректировке границ принимает Росреестр.

При этом все самовольно занятые сотки оформить в собственность не удастся. По закону площадь "прирезаемой" территории должна быть не больше предельного минимального размера земельного участка, установленного администрацией региона. Или, если предел не установлен, не более 10 процентов от площади основного - законно приобретенного участка.

Кстати

Извещение о ДТП можно будет оформить со смартфона

Фото: Сергей Михеев/ РГ

С 1 сентября извещение об аварии, которое требуется для получения выплаты по ОСАГО, может быть составлено в электронном виде. Во всяком случае, в этот день вступило в силу такое положение закона об ОСАГО.

Правда, пока у страховщиков нет инструмента для реализации этой идеи. ЦБ начал разрабатывать специальное приложение, а "довести до ума" его должен Российский союз автостраховщиков (РСА). Однако чтобы все заработало, необходимы, в частности, нормативные документы, которые будут регламентировать электронный документооборот между автомобилистами, порталом госуслуг и страховщиками. А они пока не готовы, еще весной было решено, что вся система заработает к 1 ноября 2019 года. Оформить аварию за 15 минут по Европротоколу можно будет прямо на месте. Речь идет о Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

На заметку

Легкие беспилотники придется ставить на учет

Фото: Артем Коротаев/ТАСС

Легким беспилотным летательным аппаратам начнут присваивать учетные номера. Правила учета для беспилотников с максимальной взлетной массой от 0,25 кг до 30 кг вступают в силу с 27 сентября.

Речь как о профессиональных аппаратах, так и о детских игрушках и о самодельных моделях. Более тяжелые дроны должны проходить регистрацию права собственности.

Позаботиться о легализации должен владелец. Сделать это нужно в течение 10 рабочих дней со дня приобретения или ввоза аппарата в Россию. Присвоенный учетный номер нужно нанести на дрон. Если гражданин поднимет в небо после 27 сентября не поставленный на учет беспилотник, ему грозит штраф в две тысячи рублей, а юрлицу - 50-80 тысяч. Если же при этом будет нарушено воздушное пространство, скажем, дрон будет летать у аэродрома, физлицу могут выписать штраф в размере 20-50 тысяч рублей, а юрлицу - в 200-300 тысяч.