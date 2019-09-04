Что покажет в новом сезоне знаменитый миланский театр Ла Скала

В оперных театрах открывается новый сезон. По сложившейся традиции позже всех занавес поднимается в знаменитом итальянском театре "Ла Скала".

Каждый год торжественное открытие сезона в этом легендарном оперном театре проходит 7 декабря, в особенную для Милана дату - в день Амвросия Медиоланского, святого покровителя северной столицы Италии. Зал Ла Скала заполняется в этот вечер элитной публикой, а билеты стоят около 3000 евро. Для сравнения, в остальное время года, начиная со второго спектакля сезона, цены на спектакли Ла Скала не превышают 275 евро.

В этом году сезон откроется оперой Джакомо Пуччини "Тоска" в постановке итальянского режиссера Давиде Ливерморе. В титульной партии выйдет Анна Нетребко, а ее возлюбленного Марио Каварадосси будет петь итальянец Франческо Мели. Партию Скарпиа исполнит известный итальянский баритон Лука Сальси. За дирижерским пультом - художественный руководитель театра Риккардо Шайи.

В афише следующего сезона прозвучат и три оперы Верди: "Трубадур" в известной зальцбургской версии Алвиса Херманиса, "Бал-маскарад" в новом прочтении Габриэле Сальватореса и "Травиата" в постановке Лилианы Кавани. Вердиевские партии на сцене воплотят известные певцы, среди которых - Людмила Монастырская, Виолета Урмана, Марина Ребека, Лео Нуччи, Фабио Сартори и многие другие.

Заявлены в афише и две оперы Джоаккино Россини: "Турок в Италии" и "Путешествие в Реймс". Французский репертуар будет представлен "Ромео и Джульеттой" Шарля Гуно и "Пеллеасом и Мелизандой" Клода Дебюсси, а немецкая музыка - вагнеровским "Тангейзером" и "Саломеей" Рихарда Штрауса. В афише заявлена и монодрама Арнольда Шёнберга "Ожидание".

Среди раритеных премьер - первая в истории "Ла Скала" постановка оратории Генделя "Семела" в версии Роберта Карсена и "Федора" Умберто Джордано, веристская опера, действие которой происходит в России.

Также, спустя многие годы, будет исполнена опера итальянского композитора начала XX века Итало Монтемецци "Любовь трех королей" - средневековая легенда в мрачных экспрессионистских тонах.

Завершится оперный сезон 2019/2020 "Джокондой" Амилькаре Понкьелли - кровавой венецианской трагедией, в последние десятилетия редко появляющейся в афишах оперных театров. В титульной партии в этом спектакле выйдет испанская певица Саойя Эрнандес, с успехом исполнявшая на открытии прошлого сезона вердиевскую Одабеллу в "Аттиле".